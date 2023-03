Jorge Javier Vázquez carga contra Alaska y Mario Vaquerizo, "la gran decepción": "¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?"

Las palabras de Mario Vaquerizo del pasado sábado en Déjate querer han provocado la reacción de Jorge Javier Vázquez, que se ha despachado a gusto contra el artista y su mujer, Alaska.

Según en punto de vista de Vaquerizo, en España no hay libertad de expresión, o, en palabras del artista, "no como antes". "Mi mujer en Pepi, Lucy y Bom tenía dieciséis años, y no podría hacer esa película ahora. A mi suegra le habrían mandado a la cárcel por cosas del defensor del menor", señaló, antes de decir: "Estoy diciendo cosas incorrectas, pero yo es que soy políticamente incorrecto".

"Hemos retrocedido mucho. Mi familia ha vivido una dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho", continuó en su discurso Vaquerizo.

Unas palabras que ahora tienen respuesta por parte del presentador de Sálvame y Supervivientes. "Este es el post que más me va a costar escribir desde que estoy en Lecturas por lo que han significado en mi vida sus protagonistas: Alaska y Mario", lamenta el comunicador en su blog de Lecturas titulado La gran decepción.

Entonces, Vázquez relata cuál ha sido siempre su relación con la cantante de Dramas y comedias: "Para que os hagáis una idea: cuando estudiaba B.U.P. llevaba forrada mi carpeta con fotografías de la cantante. Y quizás podría haber permanecido calladito durante un tiempo más pero, tal y como se están desarrollando los acontecimientos, el post estaba al caer. Así que, para qué dilatarlo más", escribe.

Sobre las palabras de Vaquerizo a Paz Padilla, matiza: "¿Crees que no podemos decir lo que pensamos? Entonces parece que escuchas poco a tu mujer compartiendo micrófono con un ser cuya única virtud conocida es vomitar falsedades e imputar falsos delitos con la misma facilidad que se dictan los números del euromillón".

Por eso, sostiene, se ha quedado "sin argumentos" para defenderle. "De la misma manera que ya no encuentro motivo al que agarrarme para entender que Alaska trabaje con uno de los mayores propagadores del odio de este país. En estos tiempos, vendernos la idea de que estar en esa trinchera también es practicar la libertad de pensamiento es un ejercicio de equilibrismo abocado al fracaso. Esta Alaska no tiene nada que ver con la Alaska que yo amé. Porque cada vez que Alaska le ríe a ese alguna gracia o permanece callada ante algunos de sus desatinos muchos de sus seguidores recibimos una hostia de realidad y nos preguntamos desolados: 'Cariño, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo, que te hubiese querido hasta el fin'", parafrasea Vázquez, haciendo referencia a una de las canciones más icónicas de la cantante.

El presentador también hace referencia a las palabras sobre la autocensura que pronunció Mario, que señaló que "es el mal de las personas que queremos ser libres".

"Pero de la misma manera que Mario y Alaska se sienten libres de abrazar a los que fomentan la involución y el desprecio a la diversidad, yo no puedo caer en la mayor error que según Mario estamos cometiendo últimamente: autocensurarme", responde Jorge Javier, que sentencia: "Y perdona que te lo diga, Mario: por muchas veces que repitas que eres políticamente incorrecto, no lo eres. En tu cabeza quizás sonará bien, pero tus acciones te retratan. Nunca lo has sido pero cada vez que pronunciabas esas palabras tus seguidores nos poníamos de perfil para no tener que profundizar en el asunto y acabar peleados con tus detractores".