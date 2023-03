Fayna Bethencourt presenta a su novio, Misael: "Para mis hijos, él es su padre"

A pesar de que no son buenos tiempos para Fayna Bethencourt, la canaria ha hecho un alto en su lucha para defenderse de Carlos, 'El Yoyas', su exmarido, y ha presentado a su pareja, Misael, en una revista.

La canaria ha posado con su chico en Lecturas, donde da una entrevista en la que, una vez más, arremete contra su ex, al cual denunció por los presuntos delitos personales hacia ella, además de las amenazas que este habría propiciado a la canaria y a sus familiares.

El que fuera concursante de la segunda edición de Gran Hermano lleva tres meses prófugo de la ley y es por ello que Fayna Bethencourt decidió enviar una carta al Defensor del Pueblo para dejar constancia de su situación.

"Carlos me decía que me iba a rajar... Si aparece, ya se verá lo que pasa. No tengo miedo", declara Misael a la revista. "No me dolía que me amenazase, pero sí que le dijera a la hija de Fayna que me iba amatar", exclama.

EXCLUSIVA | Fayna nos presenta a su novio Misael: "Para mis hijos, él es su padre" https://t.co/PSxgBsebEg — Lecturas (@Lecturas) March 15, 2023

Por su parte, la canaria asegura que, para sus hijos Misael "es su padre". "Son conscientes de que no es su padre biológico, pero entienden que el amor es más importante que la sangre", dice la canaria. "No me extrañaría que en el futuro se quisieran cambiar los apellidos", sentencia.