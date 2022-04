Lara Dibildos habla sobre el estado de salud de su madre, Laura Valenzuela, y aclara dónde vive

El estado de salud de las grandes artistas del panorama nacional que ya alcanzan una avanzada edad preocupa cada vez más a la sociedad. El ingreso de Concha Velasco en una residencia de mayores hizo saltar las alarmas y desencadenó en una serie de rumores alrededor del momento actual de Laura Valenzuela.

Lara Dibildos ha querido aclarar ante los micrófonos de Europa Press cómo se encuentra realmente su madre, la actriz Laura Valenzuela. En pleno centro de Madrid, la presentadora dijo que su madre, con 91 años, se siente "feliz".

Dibildos tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de pronunciarse sobre esos rumores que decían que su madre estaba viviendo en una residencia. "Hoy no sé quién me ha dicho que había estado en un centro de mayores, que no habría pasado nada, pero ya te digo que no es verdad", ha dicho la actriz desmintiendo esas informaciones.

Sin embargo, también ha revelado algunos detalles sobre varios percances: "Ha estado en su casa, tiene escaleras, llegó un día en que se cayó tres veces y a la tercera fue como ‘madre, por Dios, que no puede ser’. Se fue a una casa al lado, alquilada, sin escaleras, hasta que pasó la cuarentena, pasó lo que pasó y decidimos que ya había sido mucho tiempo separados y que queríamos estar juntos".

En la actualidad, Laura Valenzuela se encuentra viviendo junto a sus hijos y sus nietos. "Ahora vivimos juntos, pero vamos, que no pasa nada, simplemente aclarar las cosas. Cada uno es un mundo, pero el suyo es ese", declaraba Lara Dibildos.

La actriz ha confesado en varias ocasiones su opinión sobre recurrir a las residencias de mayores o no, admitiendo que "cada casa es un mundo y cada familia es un mundo", por lo que ve bien la postura que se tome en relación con cada caso.