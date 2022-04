Carmen Borrego, sobre los rumores de boda de Alejandra Rubio: "Sería maravilloso, pero que yo sepa no se casa"

Alejandra Rubio está en Málaga disfrutando de la Semana Santa junto a su madre, Terelu Campos, y su abuela, María Teresa. Sin embargo, con ella viajó su novio, Carlos Agüera, que se ha convertido en otro miembro más de la familia.

Tras más de siete meses de relación, ya viven juntos, por lo que su relación está más que afianzada. Y esto se ha demostrado con el primer viaje familiar con el clan Campos.

Pero, en su visita a Málaga, la pareja también ha visitado Alhaurín de la Torre, municipio malagueño del que es originario él, y allí decidieron compartir una foto que desató todas las habladurías: lo que parecían unas alianzas de boda.

Revuelo en las redes sociales después de que Alejandra Rubio y su novio Carlos Agüera hayan compartido una reveladora imagen: dos alianzas matrimoniales idénticas. ¿Se casa la hija de Terelu Campos? (Fuente: Europa Press / Instagram) Alejandra Rubio y su novio Carlos Agüera desatan los rumores de boda. (Europa Press / Instagram)

Sin dar más detalles, tanto Alejandra como Carlos publicaron la imagen en sus stories de Instagram y, aunque parece que se debía a que eran unos anillos de la joyería de la familia de él, los rumores ya estaban servidos en bandeja. ¿Había boda a la vista de la hija de Terelu?

Su tía, Carmen Borrego, sostiene que no es cierto. "¡No, que yo sepa no!", exclamó, sorprendida por la pregunta de los reporteros, pues parece que no había visto la foto de su sobrina.

"No tengo ni idea, desde luego a mí no me lo ha contado y estuve el viernes por la noche con ella", añade. "Si se casa, maravilloso para ella. Pero a mí me parece que es muy joven para casarse".

De quien sí hay boda es de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. "Todo está preparado, con mucha ilusión. Y él es muy feliz, que es lo importante", declara la orgullosa madre. "Tengo una nuera estupenda, encantada estoy".