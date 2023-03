El juez da la razón al empresario de Marbella detenido por llevar "sal para un chuletón": "Creyeron que era éxtasis"

La Policía detuvo la noche del 23 de diciembre de 2022 a un empresario de 37 años que se encontraba en la discoteca Bless de Marbella. El detenido, Juan López, portaba una mochila en la que encontraron un folio doblado con una sustancia cristalina similar al MDMA. López alegó que se trataba de "sal para los chuletones", según el diario Sur.

Juan López acabó en los calabozos, pero tras prestar declaración , la Policía tuvo que ponerle en libertad provisional. La muestra fue mandada al laboratorio para ser analizada.

Las pruebas realizadas por la Brigada de Policía Científica confirman que los 10 gramos de sustancia encontrada en la mochila del empresario no eran éxtasis, sino sal Maldon. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha decretado el archivo provisional de la causa contra Juan López.

Los hechos ocurrieron la víspera de la pasada Nochebuena a las dos de la madrugada. La discoteca Bless estaba abarrotada y la policía se acercó hasta el establecimiento. "Yo estaba en un reservado con un montón de 'nacionales' cuando escuché que tenían mi mochila. Se la iban pasando de unos a otros diciendo que había un paquete con droga", afirma López para el medio andaluz.

Uno de los perros de la policía se había parado a olisquear la mochila y los agentes "lo tuvieron superclaro". Empezaron a registrarla y preguntaron de quién era. Más tarde, cuando Juan López reconoció que era suya le informaron que iba a ser detenido por un delito contra la seguridad pública. En ese momento, el empresario pensó que alguien podría haberle metido droga sin darse cuenta.

El detenido preguntó en varias ocasiones a la policía qué era lo que habían encontrado exactamente en la mochila. Los agentes solo se limitaban a decir que la mochila contenía "un paquete de droga". "Ellos creyeron que era éxtasis y yo al escuchar la palabra 'paquete' nunca pensé en el folio que llevaba con la sal. Si me lo hubieran mostrado, se lo habría explicado allí mismo", aclara López.

El empresario cuenta cómo se sintió tras la detención: "Te sientes como un delincuente. Lo pasé muy mal, estaba muy preocupado. Han manchado bastante mi imagen". Una vez en comisaria, Juan López reconoce que el trato fue bueno. "Los policías se portaron muy bien conmigo. Vieron que estaba desesperado y creo que empatizaron un poco".

A las tres de la mañana López recordó que llevaba un folio con sal en la mochila y de manera inmediata explicó a los policías el malentendido. Para entonces las muestras ya habían sido enviadas al laboratorio. Al día siguiente, el empresario pudo declarar ante el juez, quien le dio "algo de credibilidad" y terminó dejándolo en libertad.

Juan contó que su familia iba a ir a su casa a cenar por Navidad e iban a cocinar un chuletón, pero el empresario no tenía sal. "Como no tenía en casa, cogí un poco de sal Maldon del restaurante y la guardé en un folio de la impresora. Fue una estupidez. Me ha salido caro el chuletón".

La versión de la Policía

Los agentes se personaron en el local porque sabían que podría haber menores utilizando documentación falsa para entrar. Durante la intervención, el perro policía marcó una mochila que se encontraba detrás de la barra con "algo de hachís, una sustancia cristalina y 310 euros en billetes de distintas fracciones". La policía detuvo al dueño por un posible delito contra la salud pública.

Juan López dice que no sabía que llevaba esa pequeña cantidad de hachís, que tendría que estar allí "desde hace mucho tiempo" y que su vida es el deporte, ni fuma ni bebe. El empresario ha echado de menos una disculpa por parte de los agentes. "La gente creía que yo vendría droga allí", explica al citado diario de Málaga.

Fuentes municipales han lamentado lo sucedido pero alegan que al encontrar el hachís y el dinero, la otra sustancia encontrada resultaba sospechosa y había muchos indicios de que se tratase de un delito contra la salud pública. Los agentes se limitaron a seguir el protocolo.