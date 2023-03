Muñoz Molina cree innecesaria la nueva redacción de la norma sobre el 'solo': "Cuando se quitó me chocó, luego me acostumbré"

El escritor y académico Antonio Muñoz Molina considera "innecesaria" la nueva redacción de la norma sobre la tilde en el adverbio 'solo', cuyo uso ha sido dejado a juicio de quien lo escriba siempre que se considere la existencia de una posible ambigüedad.

Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956), que ha participado este lunes en la conferencia Invención y azar, en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca (USAL), ha afirmado que todos son "conservadores respecto a la ortografía".

Además de señalar que ante un cambio, el reflejo que se produce es el espanto, el autor de Invierno en Lisboa o Beatus Ille ha afirmado que "no es tan escandaloso" el debate ante la posibilidad de poner tilde en el adverbio 'solo'.

"Se puso esa norma (hace años) y al principio me chocó, pero luego me acostumbré a ella y no le veo ningún problema. Ahí también se ha exagerado mucho en una división entre académicos, supuestamente creadores y no creadores. Esas divisiones no me las creo porque todos somos creadores de la lengua, todos los que la cultivamos", ha agregado.

Y ante la decisión de la RAE, Muñoz Molina ha afirmado que lo que se ha permitido es que "puede usar" la tilde "si el que escribe cree que hay peligro de ambigüedad", algo que a él le parece "innecesario", y ha añadido: "Qué le vamos a hacer".

Por otra parte, y preguntado por los periodistas sobre las revisiones de obras literarias como las de Roald Dahl, el escritor ha afirmado que eso "es "censura" y es pensar que las personas "no son adultas".

"Es pensar que las personas no somos adultos, que no podemos leer un texto del pasado y no podemos ponernos en el lugar de que, en otra época, ha habido valores distintos y que los valores están muy mezclados. No podríamos leer a casi nadie, porque resulta que los valores de otra época no son los de la nuestra", ha indicado.

Además, ha explicado que los lectores, "incluidos los niños", son "responsables" para saber calibrar "qué es lo que hay de valor en una obra del pasado y qué es donde no lo hay", por lo que para él "no hay causa justa que se defienda con la censura".

Antonio Muñoz Molina ha hablado en la Facultad de Filología de la USAL sobre la Invención y el azar y ha negado que corra peligro la libertad de expresión, aunque ha destacado que "lo que hay es mucha cortapisa y muchas coacciones sobre la libertad de expresión, a la creación".