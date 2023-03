El director de la RAE, Santiago Muñoz, tras el pleno de la polémica por 'sólo': "No ha dado más de sí, vengo sin ningún apósito"

Es una pequeña rayita medio torcida y aun así una simple tilde ha sido capaz de despertar expectación y enconados debates como si de una bandera se tratase. Quizá lo sea. O quizá solo se trate de una cuestión de 'salseo'.

Desde hace días uno de los académicos más ilustres de la Real Academia Española, Arturo Pérez-Reverte, anda a la gresca con la propia institución, o más bien, con quien la dirige, Santiago Muñoz Machado, con la tilde de 'sólo' de por medio.

Fue toda una noticia que después de 13 años la RAE rectificara y permitiera de nuevo que se acentúe esa palabra cuando hay lugar para la duda sobre su significado, algo que celebraban algunos defensores de esa disputada tilde, entre ellos, Pérez-Reverte.

Así que cuando la RAE escribió en Twitter que "lo aprobado en el pleno del 2 de marzo no modifica la doctrina de la 'Ortografía' de 2010. Incluso la expresa de forma más clara: Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio "solo" y los pronombres demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad", el escritor de Alatriste saltó.

"¿'No se añade nada nuevo'?¿'Lo tendrá que justificar'? Lamento decir que @RAEinforma, dirigida por un académico anti-tildista, está dando información sesgada e inexacta. Ayer, el pleno de la RAE aprobó una modificación importante. El pleno del próximo jueves será tormentoso", escribía también en la red social del pajarito azul.

Pérez-Reverte, con la sorna y sarcasmo del que suele hacer gala, aún iba más allá y tras escribir un tuit por el 8M que incluía un "sólo", aseguró que escribirlo así había sido "una pequeña maldad personal en vísperas sicilianas". Cabe recordar que se conoce a las vísperas sicilanas como el acontecimiento por el que tras sonar las campanas del oficio de vísperas en Palermo, la población comenzó una revuelta durante la cual se masacró a la guarnición francesa que estaba en la ciudad. Eso sí, el escritor luego le quitaba hierro: "No se tomen esa tilde muy en serio", añadía.

Este jueves se ha celebrado ese pleno de la RAE y tras él, una rueda de prensa poco habitual, por no ordinaria, en la que el presidente de la RAE Santiago Muñoz Machado aclaró lo que había pasado en el pleno: el acta anterior, con la modificación de la redacción de la norma, ha sido aprobada por unanimidad.

"Afortunadamente no ha dado más de sí, vengo sin ningún apósito. Hemos tenido un pleno en el que los que han querido intervenir han hablado con la fuerza que han querido, pero en términos corteses como es habitual. Hemos llegado a una solución pacífica, del agrado de todos y ha sido un gran pleno", aseguraba.