Así es el pleno de la RAE en el que se deciden los cambios y que Pérez-Reverte advierte de que será "tormentoso" a tenor de 'sólo'

Sólo una palabra como 'sólo' podía desatar una enconada discusión en el seno de una institución como la Real Academia Española de la Lengua (RAE), que se caracteriza por la templanza y la reflexión.

Tras trece años de debate, la institución readmitía que el adverbio 'solo' llevara tilde cuando sustituye a 'solamente', una reivindicación que muchos literatos habían defendido, entre ellos, el escritor Arturo Pérez-Reverte, que, como suele, no ha tenido tapujos en expresar su defensa a esa discutida tilde.

Como fueron muchas las noticias surgidas en torno a ese cambio en la RAE y se elevó a categoría de victoria entre los defensores del 'sólo', un tuit de la institución aclaraba que en "lo aprobado en el pleno del 2 de marzo no modifica la doctrina de la 'Ortografía' de 2010. Incluso la expresa de forma más clara: Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio "solo" y los pronombres demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad".

Es más, se advertía de que la carga de la prueba recaerá sobre el hablante o el que escribe: "Si el hablante percibe que existe riesgo de ambigüedad y escribe esa tilde, lo tendrá que justificar. Por ejemplo, si alguien escribe tilde en una oración como "Sólo vino Ana a la fiesta", será difícil que pueda explicar la existencia de una doble interpretación".

A ese tuit, que parecía templar la alegría de los 'solistas', respondió Pérez-Reverte. "¿'No se añade nada nuevo'?¿'Lo tendrá que justificar'? Lamento decir que @RAEinforma, dirigida por un académico anti-tildista, está dando información sesgada e inexacta. Ayer, el pleno de la RAE aprobó una modificación importante", opinaba el escritor, que advertía: "El pleno del próximo jueves será tormentoso". Ese pleno se celebrará el día 9 de marzo.

Fuentes de la Real Academia Española consultadas por 20Minutos aclaran que en el pleno del pasado 2 de marzo la decisión que se tomó sobre la tilde en solo "es unánime". Se acordó añadir a la fórmula actual lo siguiente: "a juicio del que escribe", explican.

De este modo, "se ha aprobado un cambio de redacción de la norma que la hace más clara y que se publicará en el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD)".

Tras el acuerdo del pleno, la nueva redacción quedará de la siguiente manera: "Es obligatorio escribir sin tilde el adverbio solo en contextos donde su empleo no entrañe riesgo de ambigüedad. Es optativo tildar el adverbio solo en contextos donde, a juicio del que escribe, su uso entrañe riesgo de ambigüedad".

El pleno de la discordia

Pero, ¿cómo es ese ahora famoso pleno que promete ser bronco? Según la propia RAE el Pleno "está formado por los académicos numerarios, que participan en términos de igualdad, con voz y voto" y es el máximo órgano de gobierno de la Academia. Entre sus labores está la de resolver "todos los asuntos lingüísticos o literarios, gubernativos, económicos y de cualquier otro orden".

El pleno se celebra todos los jueves por la tarde y las discusiones suelen durar en torno a una hora. Si hay disparidad de criterio en torno a un tema, éste se somete a votación y lo que se concluya pasa a las actas y de ahí, al diccionario o a la doctrina promulgada por la RAE.

Entre las tareas fijas está el llamado turno de 'papeletas', donde se presentan enmiendas y sugerencias de nuevas entradas para el Diccionario y en otro momento también se examinan las propuestas de las distintas comisiones, encargadas de estudiar diversas cuestiones.