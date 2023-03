Guerra en la Real Academia Española de la Lengua (RAE) y todo por una tilde. Uno de los académicos más famosos, el escritor Arturo Pérez-Reverte, ha desatado la caja de los truenos y prevé que el próximo pleno de la institución, el jueves 9 de marzo, será "tormentoso".

Fue una de las noticias del día. Este jueves, los medios de comunicación publicaban que la RAE rectificaba y, tras trece años de debate, readmitía que el adverbio 'solo' (como 'solamente'), llevara tilde.

Pero este viernes, ante las preguntas de un usuario en la red social Twitter, el organismo matizaba la noticia que tantos usuarios del castellano celebraban.

#RAEconsultas 2. Se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Al introducir «a juicio del que escribe», no se añade nada nuevo. Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad. + — RAE (@RAEinforma) March 3, 2023

#RAEconsultas La norma deja abierta la posibilidad de que no se tilden nunca ni el adverbio «solo» ni los pronombres demostrativos, que es la opción más aconsejable. — RAE (@RAEinforma) March 3, 2023

"Lo aprobado en el pleno del 2 de marzo no modifica la doctrina de la Ortografía de 2010. Incluso la expresa de forma más clara", dijo la cuenta oficial de la institución. "Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio 'solo' y los pronombres demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad", añadía.

"Se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Al introducir 'a juicio del que escribe', no se añade nada nuevo. Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad", prosigue el organismo.

"Si el hablante percibe que existe riesgo de ambigüedad y escribe esa tilde, lo tendrá que justificar. Por ejemplo, si alguien escribe tilde en una oración como 'Sólo vino Ana a la fiesta', será difícil que pueda explicar la existencia de una doble interpretación", dice la RAE.

"La norma deja abierta la posibilidad de que no se tilden nunca ni el adverbio 'solo' ni los pronombres demostrativos, que es la opción más aconsejable", concluye el organismo.

¿"No se añade nada nuevo"?¿"Lo tendrá que justificar"? Lamento decir que @RAEinforma, dirigida por un académico anti-tildista, está dando información sesgada e inexacta. Ayer, el pleno de la RAE aprobó una modificación importante. El pleno del próximo jueves será tormentoso. pic.twitter.com/5DYLCaQn9u — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 3, 2023

Pero a Arturo Pérez-Reverte no le han convencido las explicaciones del organismo en Twitter. "¿'No se añade nada nuevo'?¿'Lo tendrá que justificar'?", se pregunta el escritor cartagenero.

"Lamento decir que la RAE, dirigida por un académico anti-tildista (Santiago Muñoz Machado), está dando información sesgada e inexacta", escribió el autor de la saga Alatriste, entre otros éxitos.

"Ayer (por este jueves), el pleno de la RAE aprobó una modificación importante. El pleno del próximo jueves será tormentoso", escribió Pérez-Reverte en Twitter, donde tiene más de 2,4 millones de seguidores.