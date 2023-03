Recupera Madrid acudirá al Defensor del Pueblo porque el Ayuntamiento les pide el DNI de sus avalistas para concurrir al 28-M

El futuro de Recupera Madrid está en el aire. La primera agrupación de electores que se presenta a las elecciones de la ciudad de Madrid ve peligrar su participación el próximo 28 de mayo después de que el Ayuntamiento de la capital les haya exigido una fotocopia del DNI de los 8.000 avalistas que les exige la ley para formalizar su candidatura. Por eso, su líder, Luis Cueto, impondrá este lunes un recuso ante el Defensor de Pueblo denunciando que el documento es "un requisito que no se pide a los partidos, que no es necesario y que la administración puede y debe comprobar por sus propios medios", según aseguran fuentes de su entorno a 20minutos.

"Si nos inventamos un partido sin afiliados, sin sede y sin cuotas no harían falta avales ni DNI. Es lo que quiere el cártel de partidos, que seas uno de ellos. No lo vamos a aceptar, no vamos a aceptar el traje de los partidos, vamos a abrir la democracia" explica el todavía concejal de Grupo Mixto a este medio. Si es necesario, está dispuesto, junto al resto de miembros de su candidatura, a llegar hasta el Tribunal Constitucional ante lo que califican de "chantaje" y "una imposición de los partidos políticos para intentar impedir que tengan una competencia real".

Por de pronto, la primera alternativa a los partidos políticos que concurre a unas municipales va a presentar una impugnación ante la Junta Electoral Central alegando "que para las elecciones estatales y autonómicas no se pide copia del DNI". Y también va a remitir una petición a la mesa del Congreso para garantizar que "no haya agravio comparativo entre los partidos y las agrupaciones electorales".

"La Administración no puede exigir a los ciudadanos que aporten un dato que ya tiene, esta decisión va a en contra de la ley, sólo busca dificultar la obtención de los avales y desincentivar que se participe sin convertirse en un partido político", apunta Cueto. "Absolutamente indignado", el que fuera considerado por muchos como el alcalde en la sombra de Manuela Carmena dice que "este cártel, que son los partidos políticos, que pretende restringir la participación ciudadana, debe acabar” añade.

En una ciudad como Madrid, de más de un millón de habitantes, para poder presentarse a una elecciones, la ley exige recabar la confianza de 8.000 personas, vía firma. Según determina la Junta Electoral Central, cada Ayuntamiento podrá validar las firmas presentadas como avales de la forma en que consideren, siendo la aportación de una copia del DNI una opción entre cualquier otra. Desde Recupera Madrid denuncian que esa haya sido la opción que desde el Consistorio hayan elegido como obligatoria. "Las agrupaciones de electores pueden opcionalmente presentar la fotocopia del DNI, pero nunca puede ser una exigencia obligatoria", censura Cueto, quien fue coordinador general de Alcaldía, entre 2015 y 2019, con Manuela Carmena como alcaldesa.