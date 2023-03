Amortizar hipoteca para ahorrar intereses ante el alza del euríbor: "Es la opción más recomendable siempre que se tenga liquidez"

Las subidas de los tipos de interés están poniendo en apuros a muchos hipotecados que han visto encarecerse sus cuotas en el último año o temen que lo hagan en los próximos meses. El euríbor, que es el índice de referencia para la mayoría de hipotecas variables en España, cerró el mes de febrero en una media del 3,534%, cuando hace un año se encontraba en negativo. Esa escalada avoca a una revisión al alza en los intereses de los préstamos a tipo variable, ante lo cual amortizar hipoteca de forma anticipada es una opción para aliviar la deuda en aquellos hogares que cuenten con ahorros. "Es una operación muy rentable en estos momentos", señala Jordi Paniello, presidente de la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales (AIF).

La amortización anticipada consiste en adelantar el pago del préstamo, ya sea en su totalidad -y extinguir así la deuda- o de forma parcial. En el segundo caso, los hipotecados pueden o bien reducir la cuantía total de la deuda manteniendo el mismo plazo pero con menores cuotas o bien acortando el número de años de vida del préstamo. En ambos casos, el volumen de intereses a pagar disminuye, aunque el banco puede cobrar comisiones por el anticipo del pago y es habitual que limiten a un 20% de la deuda la cuantía máxima que se puede amortizar.

Por ejemplo, en una hipoteca variable media con un diferencial de 0,99 puntos en la que queden por pagar 150.000 euros a lo largo de 25 años, amortizar de forma anticipada 10.000 euros permite ahorrar entre 6.700 y 19.000 euros, en función de si se opta por reducir el plazo, en cuyo caso mermaría hasta los 22 años y quedaría una cuota mensual de 835 euros, o si el hipotecado se decanta por reducir la cuota, en cuyo caso se mantendría el plazo de 25 años, pero la letra mensual se abarataría algo más de 55 euros, hasta los 780. El Banco de España cuenta con un simulador online en el que se pueden comparar ambas opciones.

"Es la operación más recomendable siempre que se tenga liquidez", insiste Paniello, que explica que es difícil encontrar en el mercado alternativas para invertir los ahorros y que ofrezcan mayor rentabilidad. "El ahorro que se puede obtener es muy superior al rendimiento que ofrecen otro tipo de inversiones", explica el presidente de AIF. "De esa manera, tu ahorro no se ve tan mermado y tu capacidad de pago mejora al quedarte con una cuota más acomodada", señala Marta Alberni, asesora de la consultora Analistas Financieros Internacionales (Afi).

De hecho, la limitada rentabilidad de los depósitos a tipo fijo ha provocado fervor por las subastas de deuda pública. El mes pasado el Banco de España tuvo que cancelar la atención presencial sin cita previa para la compra de letras del tesoro, ante las largas colas de ahorradores interesados. En la última subasta, celebrada el pasado martes, el interés medio de las letras a doce y seis meses subió respectivamente hasta el 3,295% y el 3,114%. Sin embargo, el euríbor mantiene su escalada y ronda ya el umbral del 4%, a la espera de que el Banco Central Europea acometa el próximo jueves una nueva subida de tipos de interés para intentar contener una inflación que persiste por encima del 6%.

"Los productos con rentabilidades más altas no son a tipo fijo, tienen más riesgo, por lo que puedes sufrir pérdidas y puede mermar mucho la liquidez", añade Paniello. "La mayoría de público en España opta por los productos más seguros a tipo fijo y, aunque las letras del tesoro han subido, todavía no compensan la inflación", recuerda el cofundador del Círculo Financiero, que agrega que además "la mayoría de entidades con la nueva ley hipotecaria han acotado las comisiones".

"Tendencia generalizada"

La opción de la amortización anticipada beneficia especialmente a las hipotecas firmadas recientemente, ya que, según el sistema de amortización francés que se emplea en España, la mayor parte de los intereses de la deuda se pagan en los primeros años de préstamo. "Al principio se amortiza muy poco capital, lo que se paga son mayoritariamente intereses", explica el presidente de AIF.

No obstante, Alberni señala que la amortización anticipada ya ha sido en 2022 una tendencia "generalizada" en todo tipo de hipotecas, no solo en las más jóvenes sino también en los créditos más antiguos. "Por mucho que no te encuentres en esos momentos iniciales de la hipoteca, el repunte de tipos tan intenso que ha habido al final te afecta, obviamente te afecta más cuanto mayor es el saldo pendiente que tienes en tu hipoteca, pero no es despreciable en ningún caso", explica.

"Ha sido una tendencia que ya hemos visto durante el año 2022", afirma en referencia a la amortización anticipada de hipoteca. La consultora financiera atribuye ese auge a la "incertidumbre" y las "rápidas e intensas" subidas en los tipos de interés -el BCE ha acometido ya cinco desde el mes de julio-, ante las cuales los hipotecados han buscado protegerse, pero también al hecho de que los hogares españoles disponían de ahorros acumulados durante la pandemia. "Eso les ha permitido poder hacer amortizaciones anticipadas y, de esta manera, protegerse un poco ante este escenario de tipos crecientes", explica.

"Habría que ver hasta qué punto va a continuar esa tendencia, porque esa acumulación de ahorro, tras meses y meses de inflación persistente, se está viendo mermada", señala. Y es que la amortización anticipada de hipoteca solo es viable en aquellos casos en los que el prestatario disponga de ahorros a los que no necesite recurrir. Sería contraproducente reducir la deuda y quedarse sin capacidad para afrontar un posible incremento futuro en la cuota mensual, en un contexto en el que el euríbor sigue sin dar respiro a los hipotecados.