Joaquín Prat, indignado por un tuit de Victoria Rosell en el que señala a Ana Rosa Quintana y la define como TERF

La manifestación del pasado 8 de marzo en la que las calles se tiñeron de morado para reivindicar los derechos de las mujeres. Unas marchas en las que los mensajes escritos en las pancartas han llamado mucho la atención.

En esta ocasión, el centro de la polémica se ha situado en Victoria Rosell Aguilar, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que ha colgado una fotografía de una de las pancartas en su perfil oficial en las redes sociales.

En la pancarta se podía ver una imagen de Ana Rosa Quintana y las palabras: "Ella iría a la 'mani' TERF. No seas Ana Rosa. Sitúate en el lado correcto de la historia". Una acción que no ha sentado nada bien a Joaquín Prat que, este viernes, no ha podido evitar mostrar su indignación en El programa de Ana Rosa.

Una manifestación magnífica. Gracias a todas por este día de reivindicación feminista,y sobre todo por el trabajo y la conciencia de todos los días. #8M2023 ✊🏽💜 pic.twitter.com/vkbRqrIYJj — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) March 9, 2023

"TERF es un término anglosajón que se refiere a las Feministas Radicales Transfóbicas y Excluyentes", ha destacado el presentador que, además, ha optado por ironizar: "Es algo que sabemos todos, que Ana es profundamente transfóbica y excluyente. Esta es una foto que rescata nada menos que la delegada del Gobierno".

Esta no es la primera vez que la presentadora del matinal de Telecinco se convierte en objeto de la crítica. Hace solo unos meses, Unidas Podemos utilizó la imagen de Quintana junto a la de otros compañeros como Eduardo Inda o Vicente Vallés en un vídeo promocional. En ese momento, Ana Rosa destacó: "Son fascistas, como vosotros he visto pasar a decenas".