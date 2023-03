Una nueva concursante se plantea abandonar 'Supervivientes 2023': "Prefiero morir antes que estar aquí"

Katerina Safarova anunció durante la semana su intención de abandonar Supervivientes. La joven estaba llena de picaduras de pulgas y mosquitos que le impedían llevar su rutina, además del cansancio psicológico.

"Me quiero ir porque no me gusta la experiencia", comenzó explicando la joven en las imágenes proyectadas durante la gala de Supervivientes. "Las picaduras... ayer me empecé a encontrar muy mal. Mentalmente tampoco me encuentro bien ni cómoda", continuó.

Jorge Javier Vázquez conectó en directo con la modelo para tratar de convencerla: "Sinceramente, yo muy al límite no te veo. Estás estupenda físicamente". El presentador, que apostó por la joven en Sálvame naranja, no se mostró contento: "Se me han caído los cojones al suelo".

Vasili, padre de Katerina, pudo hablar telefónicamente con su hija para darle ánimos. "Conozco a la ganadora que eres. Esta no eres tú. Siempre has sido una luchadora y la número uno en todo", le animó el padre.

Safarova se derrumbó mientras oía las palabras de ánimo que le dedicó Vasili. Pese a todo, no estaba convencida de quedarse: "No estoy bien. Cada día es abrir los ojos y decir que me quiero morir antes que estar aquí".

Katerina decide quedarse en 'Supervivientes'. MEDIASET

Finalmente, la joven decidió seguir la aventura y seguir concursando en Supervivientes. "No era el momento de irme", alegó al volver a la palapa. Jorge Javier le animó anunciándole que tenía la inmunidad porque su grupo se mudaba a la playa de 'Tierra de nadie'.