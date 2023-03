Sálvame ha invitado a su plató este jueves a los padres de Katerina Safarova, actual concursante de Supervivientes 2023 y antigua tentadora en la primera edición de La isla de las tentaciones. Aprovechando su presencia en el programa, el padre de la modelo, Vasile, ha contado cómo fue la relación de su hija con el futbolista Neymar.

Ya cuando la joven irrumpió en el reality de parejas en 2020 saltaron los rumores de que compartía un pasado con el deportista, pues había fotos que los situaba juntos en algún evento. Tres años después, se han conocido más detalles de la relación de ambos.

Tras hablar sobre el paso de Katrina por el concurso de supervivencia, Cristina Porta no ha querido perder la oportunidad de preguntarle acerca del rumor de su romance con el futbolista. "¿Es verdad que fuisteis los suegros de Neymar?", le ha lanzado en el programa de Telecinco.

"Eso pregúntaselo a mi hija", ha contestado Natalia, la madre de la modelo, riéndose. "Conteste lo que conteste nuestra hija, hasta que no me lo presente y hasta que venga a mi casa, no puedo ser suegro de nadie", ha apuntado Vasile.

En cuanto a si se enamoró de Neymar, el padre ha dudado. "No hubo ninguna historia, sino que la invitó con su amiga a París". "Yo le he preguntado porque tenía curiosidad, pero me ha dicho que no hubo nada, que solo eran amigos", ha detallado el padre de la modelo.

"Me gustará la persona que elija ella", ha confesado cuando le han preguntado también por Manuel Cortés, con quien tiene bastante cercanía en Supervivientes.