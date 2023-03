Patricia Donoso abandona Supervivientes tras una semana de incertidumbre: "Si es el precio que tengo que pagar, acepto"

Tras una semana de incertidumbre sobre el futuro de Patricia Donoso en Supervivientes 2023, finalmente ha decidido abandonar el concurso y marcharse de Honduras. Ninguno de los presentadores de la edición, ni su marido, consiguió convencerla de seguir en el concurso.

"Yo he dicho que hoy tenemos que parar esta incertidumbre. Este no es mi entorno, no me siento bien", volvió a explicar Patricia Donoso. "Lo que hago es minar a mis compañeros que tiran de mí", continuó. Jorge Javier Vázquez quiso saber la opinión de los compañeros sobre su marcha.

"Hay veces que me hace pasar el día ameno, pero cuando está con el bucle de que se quiere ir, hace esto más complicado", declaró Adara Molinero. Gema Aldón, por su parte, confesó que le gustaría que no abandonase: "Todos queremos que se quede, pero si está así que haga lo que quiera".

El presentador no dudó en bromear con Donoso: "De verte tan arreglada a verte así de horrorosa, a mí me da la vida. Tu cara de culo me hace gracia". Aunque le sacó varias risas a la concursante, eso no fue suficiente.

"Sé cuáles son las consecuencias. Si es el precio que tengo que pagar, acepto", confesó Patricia Donoso tras charlar sobre la posibilidad de no poder hacer televisión en Telecinco durante un tiempo tras el abandono del programa estrella de la cadena.

"A ver, George, ¿me liberas ya, por favor?", preguntó Patricia a Jorge. "Puede que estemos un tiempo sin tener relación y me duele, pero si es lo que decides, tienes que abandonar la palapa", le dijo él. Ella cogió sus cosas y se fue: "Gracias, Jorge. Te quiero".