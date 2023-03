Patricia Donoso lleva días siendo noticia debido a su interés en abandonar Supervivientes. Tras comunicar durante el anterior programa su decisión, el equipo consiguió persuadirla para que se quedase, pero durante la noche del martes volvió a reiterarse.

En el plató del programa se abrió un debate al respecto. Jorge Pérez, ganador de la edición de 2020, se mostró transparente: "Yo creo que se marchará. No le ha dado tiempo a que le haya superado la experiencia como para querer irse".

El presentador, Carlos Sobera, charló con Patricia para convencerla de que se quedase y le recordó las bonitas palabras que le dedicó su marido. "Me enfadó lo de Charles porque pactamos que no llamaría nunca", se quejó Donoso.

"Mis compañeros se están dejando la piel conmigo. Les haría daño si me quedo", continuó ella. Sobera se mostró comprensivo, a la vez que elocuente: "Abandonar un programa como este es una gran irresponsabilidad. A medio y largo plazo no te viene bien porque mucha gente va a perder la confianza en ti".

No sirvió ni que su amiga Patricia le diera ánimos desde el plató. Aunque, eso sí, al salir el nombre de Jorge Javier Vázquez, Donoso irradió esperanzas: "Si me quedo hasta el jueves y me habla George, caigo. Seguro que me convence y no quiero".