"En España de esto no se habla...": así es la última campaña de Igualdad sobre "tocarse a los 60" y "hacerlo con la regla"

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Igualdad ha lanzado este miércoles 8 de marzo una nueva campaña para visibilizar y "reivindicar la educación sexual integral como herramienta para construir una sociedad igualitaria", aseguran desde el ministerio. En esta ocasión, Igualdad ha compartido un vídeo en el que habla de cuestiones que "no se hablan en España", como pueden ser la masturbación femenina de mujeres de más de 60 años o el sexo con la menstruación.

Con el título de "Ahora que ya nos veis, hablemos", la campaña comienza con una mujer con un cuerpo no normativo que antes de comenzar el acto sexual decide apagar la luz por vergüenza. El clip continúa con una mujer de 60 años en la cama con un satisfayer, de lo que una voz en off asegura que "es algo de lo que no se habla".

El vídeo sigue con una escena en la que a una mujer que está limpiando su copa menstrual se le acerca un chico con el que comienza a tener sexo. "No se habla de diversidad, de quienes somos, de que nos gusta", dice el vídeo.

Por último, la campaña también recalca el sexo de personas con discapacidad, de las que remarca que "no se habla de su placer". El vídeo publicado por Igualdad termina recordando que estas son cosas están presentes en la sociedad y de las que se debería hablar.