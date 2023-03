Jedet habla en 'Días de tele' de la agresión sexual que sufrió en los premios Feroz: "Entiendo que mi imagen no es algo que la gente entiende por víctima"

Jedet acudió durante el Día de la Mujer a Días de tele. Junto a Julia Otero, la presentadora, hablaron sobre la agresión sexual que la joven actriz sufrió en los premios Feroz.

"Estoy orgullosa de haber denunciado, pero también me he encontrado abrumada porque la gente no respetó mi proceso como víctima. De pronto se convirtió en un debate público", comenzó comentando la actriz en el programa.

Cuando la joven iba en el tren de camino a Madrid le comunicaron que la noticia se iba a hacer pública. "La persona que lo filtró dijo que se le había escapado por error a la agencia EFE", contó Jedet. "Hubo gente cuestionándome y prensa en la puerta de mi casa", continuó.

Aunque dejó claro que "no quería llorar", las lágrimas aparecieron inevitablemente en los ojos de la cantante. "No quería que mi familia se enterase. Son mayores y la prensa lo trató como algo muy grande", declaró.

"Entiendo que mi imagen no es algo que la gente entiende por víctima, así que me juzgaron más", intentó justificar la polémica que ocasionó el caso. Julia Otero se mostró contraria a esa opinión, declarando que pensar eso es normalizar las agresiones: "¿Por qué no puedes ser víctima?". Jedet le dio la razón.

Jedet reflexiona sobre la dificultad de no caer en el patriarcado: "lo que soy físicamente entra mucho en el canon de lo que se espera en nuestra generación".



🔴https://t.co/eGcuDv9QhY#DíasDeTele pic.twitter.com/25gPGw1Ks8 — La 1 (@La1_tve) March 8, 2023

Días más tarde de la agresión, la actriz reapareció públicamente. "Tuve que justificar mi reaparición porque tenía que seguir trabajando", aclaró tras la proyección de las imágenes de dicha escena.