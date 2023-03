Rocío Carrasco revela en 'Días de tele' las repercusiones de su documental: "Estamos estudiando la reapertura del caso"

Rocío Carrasco visitó Días de tele, el programa de Julia Otero durante el Día Internacional de la Mujer, para hablar sobre la repercusión que tuvo su documental emitido en Telecinco: Contar la verdad para seguir viva.

La hija de Rocío Jurado confesó que estuvo en tratamiento psiquiátrico desde 2011: "Pasó mucho tiempo hasta que tomé la decisión de contarlo todo. Contarlo ha sido beneficioso, me ha servido de terapia".

En agosto de 2019, Carrasco intentó quitarse la vida. "Yo antes de seguir viviendo así, prefería no estar. Después de lo que pasó en agosto, tomé conciencia y me dije que yo no era eso", declaró.

Julia Otero recalcó que la noche en la que se emitió Contar la verdad para seguir viva, el 016, número de atención contra la violencia de género, recibió muchas llamadas. "Ese mes, las denuncias crecieron en un 61%", subrayó la presentadora.

"Quedaría muy bonito decir que lo he hecho por las mujeres, pero lo hice por mí. Porque lo necesitaba. Si he contribuido lo más mínimo a que la sociedad avance de cualquier forma, yo me doy por satisfecha".

Se está estudiando la reapertura del caso Rocío Carrasco 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾♀️ Que alegría Dios mío #APOYOROCIO8M pic.twitter.com/l537jWsqfN — ✨Alba Pérez✨ (@albaperez_26) March 8, 2023

Al finalizar la conversación, Rocío dejó claro que se sintió desamparada por la Justicia. Julia Otero quiso conocer la situación actual de su caso. "Aún no se ha reabierto nada, estamos estudiando la reapertura", reveló Carrasco.