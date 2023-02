Jedet reaparece tras la supuesta agresión en los Premios Feroz: "Yo no he hecho nada malo y tengo derecho a seguir trabajando"

Desde que se hiciera pública la supuesta agresión sexual que sufrió Jedet por parte del productor Javier Pérez Santana en Zaragoza durante la fiesta posterior a los Premios Feroz, la actriz ha vuelto a aparecer frente a la prensa. El lugar elegido han sido la fiesta de la revista Yo Dona, dando así comienzo a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

En el photocall, la intérprete no ha dudado en tener unas palabras con la prensa, a quienes ha agradecido todo el apoyo que ha recibido en los últimos 15 días. "Estoy feliz de poder estar aquí. Ahora estoy mejor. He estado un poco nerviosa y un poco abrumada, pero quería agradeceros a todos vuestro apoyo. Os llevo en mi corazón", ha asegurado la artista.

De este modo, quiere lanzar un mensaje muy claro a todos sus seguidores. Y es que, si bien es cierto que ha necesitado volver al sur para tranquilizarse, actualmente se encuentra completamente recuperada: "Me sentía como culpable de retomar mi vida y mi profesión. Pero pensé 'yo no he hecho nada malo'. Tengo derecho a seguir trabajando y aquí estoy".

Aunque la joven ha asegurado que no puede hacer ningún tipo de comentario con respecto a lo sucedido, confía plenamente en la justicia y se alegra de haber sido capaz de denunciar el desagradable suceso: "Estoy orgullosa. No es la primera vez que me pasa algo así, pero ahora me animé a denunciar. Hay que animarse a denunciarlo, que la gente no tenga miedo porque no es normal que tú tengas qué aguantar ciertas cosas".

Y es que la de Gerona ha querido con su experiencia animar al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo a condenar los hechos que también sufren y no se atreven a contar: "Tenemos que unirnos todas y no tener miedo, no permitir ciertas cosas que quizá teníamos normalizadas y que, desde luego, no son normales. Espero que nadie más tenga que pasar por esto porque no es justo que salgas a divertirte y acabes así".

La actriz ha finalizado dando, de nuevo, gracias al equipo de seguridad, así como haciendo una pequeña reflexión de cara al 2023 con respecto al acoso que su compañera, Berta Vázquez, ha sufrido por su físico: "Es ridículo que en el 2023 todavía se siga dando tanta importancia al aspecto de las mujeres y se critique. Berta es maravillosa, una gran actriz y es divina. Es lo que vivimos".