El PP ve al Gobierno "en funciones" tras la "colisión" por la ley del 'solo sí es sí'

La división que mostraron este martes PSOE y Unidas Podemos durante el debate de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' es síntoma de que España hoy tiene "un Gobierno en funciones". Esta es la lectura que hace la dirección nacional del PP el día posterior al bronco debate en el Congreso y a pocas horas de que el cisma entre ambos socios de coalición se pueda escenificar de nuevo durante las manifestaciones convocadas por el 8M en la capital.

Fuentes del Partido Popular apuntan a que este martes "se rompió el Gobierno y el bloque de investidura", cuando el PSOE dejó solas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la de Derechos Sociales, Ione Belarra, defendiendo las virtudes de la ley del 'solo sí es sí' frente a la propuesta de reforma del PSOE que aspira a enmendar la norma estrella de Unidas Podemos.

Para la oposición, la escena que dejó el Gobierno representado en estas dos únicas dirigentes ofrece atisbos de ruptura entre los socios. No obstante, en el PP no alcanzan a adivinar si esta ruptura será definitiva. "Están viendo si les interesa romper o no", sostienen fuentes del partido que apuntan a que la decisión la tomarán en clave electoral. Lo que tiene claro el equipo de Alberto Núñez Feijóo es que "Sánchez ya no tiene autoridad en el Gobierno" y que "el nivel del insulto" entre los socios de Gobierno ya no tiene límites.

En el PP reconocen que este es el primer Gobierno de España conformado por dos partidos, pero subrayan que no es lo mismo "coalición" que "colisión". Y mucho menos a lo que ha derivado la situación: "a la demolición" y "desmoronamiento del Gobierno".

A la crisis del PSOE con su socio de Gobierno, el PP añade la "desesperación" que atraviesa el presidente Pedro Sánchez, que esta mañana ha recurrido a la polémica fotografía del actual líder de la oposición para atacar al PP. Sánchez ha sacado a relucir la imagen que se sacó Feijóo en 1995 con el narcotraficante Marcial Dorado.

Según ha revelado el círculo cercado del presidente del PP, lo primero que le ha venido a la cabeza a Feijóo cuando ha escuchado la intervención de Sánchez en el Congreso ha sido la canción 'Desesperada', de Marta Sánchez. "Feijóo no se lo podía creer... que sacarán una fotografía de hacía 20 años y que ya había sido explicada en Galicia hace una década, antes de ganar otras dos elecciones como presidente de la Xunta".

En esta misma línea se manifestaba la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra en los pasillos del Congreso: "Pues parece que está muy nervioso el presidente del Gobierno y muy acorralado para tener que recurrir a ese tipo de cosas ¿no?".