El PSOE y Unidas Podemos se cruzaron ayer duros reproches en el Congreso de los Diputados. Menos de doce horas después, no lo parecía. Al menos para el presidente Pedro Sánchez, que ha defendido la lucha "por los avances de las mujeres" de los "distintos partidos" del Gobierno en el mismo sitio en el que este martes se cruzaron acusaciones de "traición" e "irresponsabilidad". Estos reproches los ha utilizado el PP, cuya portavoz Cuca Gamarra ha asegurado que el Gobierno solo trabaja "por la supervivencia política de un hombre: Pedro Sánchez".

“Aquí lo que hay es un Gobierno de distintos partidos que avanza en leyes en favor de la igualdad real y efectiva”, ha defendido el presidente ante la pregunta parlamentaria de la portavoz ‘popular’ en la Cámara Baja, a la que ha afeado que su partido “acumule recursos ante el Constitucional en contra de los derechos de las mujeres”. El Ejecutivo, ha defendido Sánchez, “sitúa al feminismo en el centro de su política”, recordando la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), “que afecta en un 60% a las mujeres”; la revalorización de las pensiones; la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, “que ayuda a la corresponsabilidad; o el aumento en 1.800 euros millones de euros del sistema de dependencia.

Por su parte, Gamarra ha afeado que el PSOE y Unidas Podemos votasen en sentido contrario al inicio de la tramitación de la proposición socialista de reforma de la ley del ‘solo sí es sí’, en la que además Sánchez no votó. “Con su espantada, no sabemos si quería votar sí con su Gobierno, o no, con su Gobierno”, ha lanzado la portavoz, que le ha tildado como “el campeón de los grandes anuncios, pero de los malos resultados”, en referencia a las más de 730 reducciones de condenas provocadas por la ley antes mentada y a la ley trans, “que borra a las mujeres”. Además, ha aprovechado para afearle el caso Mediador, en el que “están implicadas mujeres prostituidas”. “Es una enmienda a la totalidad a su Gobierno feminista, cuya única prioridad no somos las mujeres, sino la supervivencia política de un hombre”, ha asegurado.

Sánchez ha respondido haciendo una referencia velada a la foto del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el narcotraficante Marcial Dorado, que data de 1995. Es la primera vez que el presidente la menciona, aunque desde filas socialistas ya avanzaban hace días que atacarían por ahí "vista la deriva del PP". “Podemos tener algún polizón en el barco [en referencia a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el exdiputado socialista detenido por Mediador], pero lo bajamos inmediatamente a tierra”, ha lanzado el presidente, que ha añadido que cuando se sube a un barco “lo primero” que hace es “comprobar quién es el patrón”. “Ustedes me entienden”, ha zanjado.