Detenido en Leganés tras tratar de retener por la fuerza a una menor y causar daños en un bar: "¡Ayuda por favor!"

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 32 años con 17 antecedentes por diversos hechos delictivos que presuntamente trató de retener por la fuerza a una menor y que previamente había causado daños en un bar de la localidad madrileña de Leganés.

Según una información adelantada por Telemadrid, este hombre asaltó tanto a esta joven como a su acompañante, también menor de edad, cuando ambas esperaban al autobús en una parada el pasado 10 de febrero. El hombre trató de retenerlas y obligarlas a irse con él, para lo que llegó a ofrecerles dinero y cocaína. "¿Fumáis? ¿No tenéis coca?", preguntó el agresor a las chicas antes de intentar retenerlas por la fuerza.

Al parecer, este hombre agarró por la fuerza y trató de evitar que una de las menores se subiera al autobús, lo que desembocó en un forcejeo que permitió que la joven se zafara y huyera junto a su compañera.

🔴 Una #agresión a tres menores de edad en Leganés ha sembrado el temor en la zona de #Zarzaquemada. Las tres intentaron escapar del hombre que les había ofrecido droga y que comenzó a acosarlas.



📌La noticia: https://t.co/uAOridndI9

En #TN1 📡 DIRECTO https://t.co/Cnw7Ol5lQX pic.twitter.com/J2SC4arCdU — Telemadrid (@telemadrid) March 7, 2023

Las chicas llegaron a un bar agitadas y llorando, allí contaron lo ocurrido y pidieron auxilio. "Ayuda por favor, llamad a la policía, llamad que la han intentado secuestrar", suplicaba una de las víctimas. El dueño del bar declarado que "las menores venían muy nerviosas, estaban llorando".

De acuerdo con las fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, previamente este sujeto había causado daños, alrededor de las 23.00 horas, en un bar de la localidad, por lo que ya estaba siendo buscado por la Policía Municipal cuando la Policía Nacional recibió el aviso del incidente con estas menores, las cuales habían conseguido escaparse de este individuo y refugiado en otro bar de la calle Monegros.

Uno de los clientes del bar fue el encargado de alertar a la Policía. "Veo que en ese momento pasa una patrulla, me acerco inmediatamente deprisa y empiezo a decirles lo que ha pasado", cuenta el hombre.

Una vez atendidas estas menores y entregadas a sus tutores legales, agentes tanto de Policía Nacional como Municipal llevaron a cabo batidas por la zona que permitieron la localización y detención de este hombre como presunto autor de dos delitos de detención ilegal y de daños.

No obstante, tres días después de la detención, el agresor salió de prisión. Las víctimas dicen no sentirse seguras. "Ese chaval para por el barrio y yo ya no tengo la libertad de ir a mi casa sola", cuenta una delas chicas.

Al detenido le constan, según las mismas fuentes, 17 antecedentes por delitos tan diversos como contra el patrimonio o contra la libertad sexual.