El PP insta a los socios de Sánchez a presentar su propia comisión de investigación del 'caso Mediador' para evitar ser "cómplices"

La comisión de investigación del 'caso Mediador' propuesta por el Partido Popular tiene muy pocas posibilidades de prosperar. A la espera de que la Junta de Portavoces del Congreso del próximo martes evalúe esta iniciativa, el PSOE ya avanzado su disconformidad. También sus socios, quienes solo apoyarán la investigación si esta la presenta el PSOE.

Ante esta situación, el Partido Popular ha instado a Unidas Podemos y al resto de socios parlamentarios de Pedro Sánchez a que sean ellos los precursores de la iniciativa, que contará con el 'sí' de los populares. "Si el problema es que lo hemos promovido nosotros, que lo haga otro grupo", ha apuntado la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra.

Porque tan "responsable" es el PSOE "de querer tapar" la presunta trama de corrupción que aún se investiga como sus socios que, de no apoyar la comisión de investigación, "se convertirían en cómplices". Así aprieta Gamarra al advertir de que "no se está siendo contundente ante un caso de corrupción" porque de lo contrario "no habría problema en apoyar" su iniciativa parlamentaria.

Minutos antes de que Gamarra saliera a comparecer, el portavoz socialista, Patxi López, daba por cerrado el también conocido como 'caso del Tito Berni'. "Cinco diputados socialistas fueron a cenar, pero mucha gente señaló y apuntó de manera absolutamente injusta e intencionada a otros compañeros y compañeras aun a sabiendas de que ni habían estado en ninguna cena ni habían tenido relación con el mediador. Dentro del Grupo Parlamentario Socialista no hay nada más", ha tratado de concluir López.

La portavoz popular ha replicado a continuación que "claro que hay caso y queda mucho por conocer". Porque, por el momento, 'caso Mediador' "se trata de una instrucción que se está llevando a cabo, que tiene como cabecilla a quien ha sido miembro del PSOE y además, cuya actividad tenia como epicentro el Congreso". Así, ante el "bloqueo" del PSOE para abrir una investigación contra sí mismo, Gamarra acusa a los socialistas de "imponer el silencio en sus filas para no dirimir responsabilidades".