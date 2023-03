Manifestación feminista 8-M Valladolid: horario, recorrido y cortes de tráfico

Valladolid se prepara para teñir las calles de morado este miércoles 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las manifestaciones vallisoletanas estarán encabezadas por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid y Bloque Crítico Feminista, ambas con inicio a las 20.00 horas en la Plaza de la Fuente Dorada.

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid, integrada por IU, Foro Feminista, Amnistía Internacional, Mujeres Rondilla, Adavasymt, Dialogasex, Fundación Triángulo, el Consejo Local de la Juventud, Mujeres Castellanas y sindicatos (Stecyl, CCOO y UGT), lo hará bajo el lema "Feminismo para avanzar, 8M hasta el final".

Iniciarán su recorrido a las 20.00 horas en la Plaza de la Fuente Dorada y continuará hacia: C/ Ferrari, Lateral Plaza Mayor, C/ Santiago, Plaza Zorrilla, C/ Miguel Íscar, Plaza de España, C/Duque de la Victoria, C/ Ferrari y finalizará en la Plaza Mayor, donde se procederá a la lectura del manifiesto.

El 8 de Marzo volvemos a salir a las calles.

👉20h00 en Fuente Dorada pic.twitter.com/4vfMLO4Fkx — Coordinadora de Mujeres de Valladolid (@CoordMujeresVA) March 1, 2023

Por su parte, el Bloque Crítico Feminista, formado por CGT, CNT y Marabunta Autodefensa Feminista, ha elegido como lema "Organizadas para luchar contra las violencias y el capital".

También comenzarán su recorrido a las 20,00 horas en la Plaza de la Fuente Dorada y avanzarán hacia: Bajada de la Libertad, C/ Angustias, C/ Echegaray, C/ Arzobispo Gandasegui, C/ Librería, Plaza Santa Cruz, C/ La Merced, C/ C/ Don Sancho, C/ Nicasio Pérez, Plaza La Danza, C/ Doctor Montero y Plaza de los Vadillos, donde finalizará tras un mitin.

El bloque feminista nos hemos organizado para salir este 8M para luchar contra las violencias y el capital, ¡únete!@Marabunta_Vall @CGT_Valladolid ✊💜https://t.co/LNqxccNRRi pic.twitter.com/X9uZtBFZOL — CNT Valladolid (@CNTValladolid) March 6, 2023

La Policía Local de Valladolid ha advertido que, en la calles del recorrido y las adyacentes, se cortará el tráfico al paso de los participantes, lo que provocará retenciones puntuales en las calles mencionadas.