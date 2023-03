Las petroleras se embolsaron más de 700 millones de euros con la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible aprobada por el Gobierno en 2022 para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Esa es una de las conclusiones de un estudio universitario realizado por los profesores de Economía de la Universidad de Las Palmas (ULPGC), Juan Luis Jímenez y José Manuel Cazorla Artiles; y Jordi Perdiguero, de la Autónoma de Barcelona (UAB).

El estudio, que se publicará en los próximos días, concluye que el coste total de esa medida para las arcas públicas (unos 4.233 millones de euros) no repercutió en los consumidores y que una parte fue a para a las petroleras, concretamente "las empresas se apropiaron del 17% del coste total de la medida", unos 723 millones de euros.

También destaca que otra parte (4,8%) repercutió en las propias arcas públicas gracias a la mayor recaudación por IVA. Por esa vía, retornaron al Estado 202 millones de euros.

Las petroleras subieron los precios

Además, subraya que las petroleras aprovecharon la bonificación para subir precios, especialmente en el caso del diésel. En ese sentido, revela que los consumidores pagaron el litro de diésel casi 6 céntimos más caro entre abril y diciembre de 2022, por culpa de esta bonificación.

"Los precios medios finales del diésel durante el periodo del subsidio, y debido a este, aumentaron en 5,95 céntimos de euro". Eso quiere decir que el descuento real para los consumidores no fue de 20 céntimos, sino de 14 en el caso del diésel.

Para la gasolina 95, los precios finales no se vieron alterados, por lo que, según los autores, "la política no tuvo efecto alguno en los precios finales de este producto". Aquí sí que los consumidores aprovecharon los 20 céntimos de descuento, aunque la medida no logró abaratar el precio final.

Los firmantes del estudio destacan, además, que en 2023, tras finalizar el subsidio, "los precios finales son estadísticamente similares" al periodo previo a la bonificación. "Es decir, para el caso del diésel, disminuyeron gracias a la desaparición del subsidio", apuntan.

Piden buscar otras medidas más eficientes

En resumen, los autores del estudio destacan que aunque esta bonificación "puede ser parcialmente efectiva en la contención del IPC" también "tiene un destacable coste económico y un impacto redistributivo nada trivial".

En esa línea, aseguran que "benefició en mayor medida a las rentas más altas" y que, por lo tanto, es una medida "regresiva", algo que ya expuso la AIReF en su momento. Y es que la bonificación no distinguía entre rentas y se beneficiaban de ella tanto el conductor de un Ferrari como el de un utilitario viejo de segunda mano.

Otro problema detectado con esta medida es que "generó un mayor consumo" de combustible "y, por ende, una mayor contaminación". Así, los autores del estudio recomiendan al Gobierno buscar otro tipo de medidas más efectivas: "De cara a políticas futuras, sería necesario evaluar mecanismos alternativos, igual o más eficaces en la contención del IPC, que tengan un menor coste para la sociedad y la eficiencia en el uso del dinero público".