Francia acuerda con los supermercados limitar el precio de productos básicos: ¿en qué consiste? ¿puede hacerlo España?

Francia ha anunciado este lunes la creación de una nueva medida para que los ciudadanos puedan hacer frente a la inflación. Así pues, el ejecutivo comandado por Emmanuel Macron ha alcanzado un acuerdo con los grupos de distribución y supermercados con el objetivo de limitar los precios de los alimentos básicos. Debido a esto, los supermercados podrán ofrecer una cesta de productos básicos que tendrán un precio "lo más bajo posible".

¿Qué productos incluye?

Para poder confeccionar esta cesta de productos básicos habrá que tener en cuenta a los diferentes supermercados. Según el ministro de economía francés, Bruno Le Maire, no habrá una lista de productos comunes. No existirá un límite en el número de productos, no habrá máximo ni mínimo, sino que cada cadena individual se encargará de decidir qué y cuántos productos quiere incluir dentro de su oferta.

Asimismo, todos los productos que se 'encuadren' dentro de esta medida especial tendrán que ir marcados con un logotipo con los colores de la bandera de francesa y una etiqueta con el mensaje de 'trimestre antiinflación'.

¿Por qué es posible en Francia?

Para poder llevar a cabo esta medida, el gobierno se centrará en la reducción de los márgenes de beneficios a la hora de distribuir dichos productos. Sin embargo, no afectará a los agricultores ni a las diferentes industrias.

Esta reducción de los márgenes de distribución conllevará que esta 'cesta' tenga un coste lo "más bajo posible", y supondrá, en el cómputo global del trimestre, un costo total de "varios cientos millones de euros", según confirmó el titular de economía francés junto a los responsables de las diferentes empresas implicadas.

Para llevarla a cabo el Ministerio de Economía publicará las cifras de los márgenes de beneficio que tienen distribuidores, agricultores y productores, unos datos que se dan a conocer en cada trimestre garantizando una mayor transparencia.

Acerca de una posible reducción del IVA en alimentos o productos básicos, Le Maire ha afirmado que no se lleva a cabo puesto que "es una solución fácil, pero que cuesta mucho a las finanzas públicas y no aporta nada al consumidor".

¿Cuándo va a comenzar?

A pesar de que el acuerdo se ha anunciado este lunes, el titular de economía galo ha confirmado que durante los próximos días se llevarán a cabo las medidas pertinentes para poder poner en marcha este 'plan' lo antes posible, aunque no ha confirmado fecha exacta. Sin embargo, y de acuerdo con la disposiciones del Ministro de Economía, todo hace presagiar que esta medida no se demorará mucho.

En la misma línea, la empresa Carrefour se ha anticipado al propio Gobierno. La cadena de supermercados anunció el pasado domingo una operación de la misma índole. Su 'plan' consiste en proponer a los clientes de sus 5.945 tiendas en Francia un tope a los precios de 200 productos básicos que tendrán un precio límite de dos euros.

Esta incluirá un centenar de productos alimentarios considerados como 'sanos', entre los que se encontrarán algunos como yogures, huevos, frutas o verduras frescas. Asimismo, también incluirá productos para la higiene, como pañales o detergente, de acuerdo con Alexandre Bompard, consejero delegado de la compañía francesa. A pesar de ambos anuncios, en ninguno de los dos casos se ha estimado una fecha exacta en la que se comenzará con esta medida.

La cesta básica en España

Una iniciativa similar ya la llevó a cabo el año pasado Carrefour en España, aunque con algunas diferencias.

Fue en septiembre de 2022 cuando la cadena anunció una cesta de la compra básica con 30 productos por 30 euros para "ofrecer soluciones de ahorro que protejan el poder adquisitivo de las familias en España" para combatir la inflación.

Disidencias entre Planas y Yolanda Díaz

Con algunos antecedentes como el de Carrefour o la insistencia de Yolanda Díaz para topar los precios, la medida tomada en Francia ha causado diferencias entre los socios de gobierno.

En el caso de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, 'ha celebrado' esta medida. El motivo de su reacción se debe a que ella misma planteó una medida muy similar en septiembre del año pasado. Debido a esta propuesta, la dirigente de Unidas Podemos recibió una gran cantidad de críticas, incluyendo las del PSOE, su socio de gobierno.

"No solo es posible. Ya demostré que es completamente legal. Es posible ofertar una cesta de productos, yo dije 20, pero los que sean, por un precio limitado. Artículo 13 de la ley del comercio minorista", comentó, concluyendo que se trata de una medida "imprescindible" para que "la gente pueda vivir un poco más feliz".

Por su parte, Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha tildado de "positiva" la iniciativa del gobierno francés, y ha asegurado que el sector de la distribución española es "maduro y competitivo", y "está en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares".

Sin embargo, Planas se ha mostrado más cauto que Díaz respecto a esta medida y no se plantea una intervención directa en este asunto. Para el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, es el ámbito de la distribución quien debe plantear acciones similares a las de Francia "siempre con respeto a la Ley de la Cadena" y acorde al marco de la "libre competencia".