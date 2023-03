Juan Bravo, vicesecretario económico del PP: "La clave es que más gente pague impuestos, no que paguen más los pocos que están"

Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974) es el gurú económico del PP que Feijóo requirió hace un mes en exclusividad para Génova. Arrastra una larga carrera económica como inspector de Hacienda, experto en Derecho Tributario y lucha contra el fraude fiscal. Ha sido diputado por Ceuta y Andalucía, consejero de Hacienda y Financiación Europea, entre otros cargos. Bravo desgrana la propuesta económica de los populares en conversación con 20minutos, en un contexto en el que el coste de la vida ahoga a los ciudadanos, los salarios se quedan atrás, los empresarios se quejan de inseguridad jurídica y España afronta el reto de ejecutar las ingentes remesas de fondos europeos que llegan desde Bruselas.

¿Cuál sería la primera medida económica que adoptaría si gana unas elecciones?Es difícil resumir en una sola. Yo doy seis: fiscalidad orientada al empleo y a la inversión; reducir gasto político superfluo; simplificar trabas administrativas; usar los fondos europeos en concepto amplio; crecimiento y empleo.

La inflación volvió a repuntar en febrero ¿Qué más se puede hacer para pararla?No puede ser que desde el PP propongamos bajar el IVA de los alimentos y te dejes fuera la carne y el pescado. Y, además, resulta que a los pocos productos que has rebajado les has puesto un impuesto al plástico que posiblemente va a recaudar más que lo que has bajado el IVA. Planteamos también ayudas directas a las familias más vulnerables para tener un efecto real y rápido. Y analizar cómo podemos rebajar costes, por ejemplo, energéticos.

Sin embargo, España tiene una de las inflaciones más bajas de Europa ¿Le da algo de mérito al Gobierno?Nadie hace todo mal, pero hay que preguntarse ¿España ha recuperado el crecimiento previo a la pandemia? No, somos los últimos de Europa. Somos el país con más desempleo de la UE. Y en inflación, si hacemos el acumulado desde 2021, resulta que España está peor que otros países. A nosotros nos interesaría que España fuera fenomenal, porque cuanto peor esté el país, más difícil va a ser recuperarlo.