Un conductor, que tenía una cámara en su vehículo, consiguió evitar un accidente en cadena en plena autovía A-5 de Madrid gracias a sus reflejos sin causar mayores daños.

Aunque se desconoce la fecha del suceso, la plataforma Social Drive lo publicó el pasado viernes por la tarde en Twitter y en pocas horas se acabó viralizando el vídeo del momento. En él se puede ver cómo el coche que graba está circulando a una velocidad aparentemente normal cuando de repente el coche de delante frena en seco y tiene que pegar un volantazo para cambiar de carril rápidamente y evitar un accidente.

Por suerte, ese cambio brusco no ocasionó ningún otro accidente y el conductor salió ileso. El vídeo en tan solo unos días ha conseguido más de 240.000 reproducciones y 150 comentarios: "El carril de la izquierda lleno y sin distancia de seguridad. No entra en la cabeza que es un carril de adelantamiento no de circulación, entras al carril adelantas y te sales", dice un usuario.