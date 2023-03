La Guardia Civil alerta de un mensaje sobre el cheque de 200 euros: qué debes hacer si te llega al móvil

La Guardia Civil ha avisado este viernes, a través de su cuenta oficial de Twitter, de un intento de estafa en el que ciberdelincuentes se hacen pasar por la Agencia Tributaria.

"Detectada campaña de smishing suplantando a la Agencia Tributaria. Solicita actualizar la información de pago para recibir una ayuda económica de 200 euros del Gobierno", dice la Benemérita en un tuit.

"No piques, el objetivo del fraude es robar datos personales y bancarios" añade el instituto armado, que acompaña con un enlace de la Oficina de Seguridad del Internauta, donde explica con detalle el fraude.

Según la OSI, los afectados son "todas aquellas personas que hayan recibido el SMS fraudulento y llegado a facilitar datos personales o bancarios".

"Si has recibido un SMS con las características mencionadas anteriormente, pero no has accedido al enlace, bloquéalo y elimínalo de tu bandeja de mensajes", recomienda este organismo.

"Por el contrario, si al recibir este mensaje, has accedido a la URL y facilitado tus datos personales y los de tu tarjeta bancaria, sigue las siguientes recomendaciones", dice la web.