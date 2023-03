Blanca Civantos: "El retraso en la renovación de los títulos de familia numerosa ha hecho perder mucho dinero a las familias"

La Junta de Andalucía aprobó el pasado diciembre un decreto para acelerar los trámites en la renovación de los títulos de familia numerosa que, en algunos casos, acumulaban retrasos de hasta diez meses. Hablamos sobre este medida con Blanca Civantos, madre de cinco hijos y directora técnica de la Federación Andaluza de Familias Numerosas, organización que el próximo 13 de mayo celebrará en Sevilla el primer Foro Andaluz de Familias Numerosas, para abordar la situación de este colectivo y las futura Ley de Familias que está tramitando el Gobierno central.

¿Cómo valora el acelerón que ha dado la Junta en la renovación de los títulos de familia numerosa?Ha sido una solución de emergencia para desatascar los retrasos y se ha conseguido, aunque es cierto que al mecanizar el proceso se están produciendo algunos errores (en los apellidos, en la categoría de familia numerosa...), pero la valoración es positiva porque se han conseguido las cosas. El problema es que estos retrasos nunca deberían haberse producido, porque han provocado que las familias hayan perdido mucho dinero al no poder optar a algunos de los beneficios, que no te conceden mientras no tengas el carné en vigor, sobre todo en las compañías eléctricas.

¿A qué cree que se han debido los retrasos?A la falta de funcionarios. Hasta la fecha, se han hecho planes de choque en los que se ha contratado más personal, pero por un tiempo limitado. A estos ha habido que formarlos, y cuando ya lo estaban, se tenían que ir. En esta legislatura, además, al cambiar las competencias de Familias a otra Consejería, con el cambio de sede y de personal que eso conlleva, también se han producido retrasos.

¿Qué falta por mejorar?Hay que ir más allá y seguir dando pasos hacia la digitalización, que es lo que la Administración está haciendo ahora, ese es su objetivo. Pero hay un problema, y nosotros, que tenemos el pulso real de las familias, lo vemos a diario. Hay mucha gente que no sabe moverse en esos términos de digitalización, que no saben pedir una cita por internet o sacarse el certificado digital e instalarlo en el ordenador. Por eso, la Administración debe saber combinar la digitalización con la atención presencial, no puede ser que sea tan difícil ver a un funcionario.

¿Qué tipo de ayudas echan en falta?Cuando se regulan las ayudas a las familias numerosas, se ponen límites de renta, algo que es normal, pero no se tiene en cuenta el número de personas que viven en una casa, y eso no puede ser. También echamos de menos bonificaciones en materia de vivienda, sobre todo en ayudas al alquiler, que sí se dan para otros colectivos, como jóvenes o personas con discapacidad; en algunos impuestos municipales, como el IBI, que en muchos municipios no lo bonifican o tienen unos límites de renta o catastrales muy bajos, o en el de vehículos; en los comedores escolares; o en las guarderías. Así, es normal que haya gente que quiere tener más hijos, pero se echa para atrás. Y con el panorama de desastre demográfico que tenemos, habría que apoyar más a las familias.

En sentido contrario, ¿cuál es la ayuda más beneficiosa que reciben?Todo nos ayuda, pero especialmente la bonificación en el tramo autonómico del IRPF, que además se puede pedir por anticipado; y el Bono Social de la luz, ahora con un 60% de descuento. Gracias a eso la gente está viviendo.

Con la inflación disparada, el precio de los alimentos… ¿Cómo llega a fin de mes una familia numerosa?Las hay que tienen dinero y no sufren ese problema. Pero la gran mayoría llegan muy justos y entre un 30 y un 40% directamente no llega. Los alimentos están carísimos, pero no puedes dejar de darle a tus hijos leche, pescado o verduras. O los pañales, que tienen un 21% de IVA y no hay quien lo baje. Para llegar a fin de mes hay que renunciar a muchas cosas, a las vacaciones, a cambiar de coche o de gafas por muy viejas que estén. Vivimos además con el estrés diario de ahorrar, apagando todas las luces en casa, pasando frío en invierno y calor en verano. Creo que hemos vuelto a la época de nuestros abuelos, pero con las exigencias del siglo XXI.