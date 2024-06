Irene Montero: "Hace falta una fuerza para cambiar lo que el PSOE y el PP no quieren"

Irene Montero (Madrid, 1988) vive en las últimas semanas con apenas momentos libres y pendiente de dónde será su próximo mitin. En una campaña electoral en la que Podemos se juega mucho más que cuántos escaños va a tener en el Parlamento Europeo, la número dos morada y ex ministra de Igualdad se ha echado el partido a las espaldas para revertir la tendencia de los últimos meses, en los que Podemos ha desaparecido del Parlamento Vasco y tampoco ha conseguido representación en Galicia. Y, aunque no promete que vaya a quedarse hasta 2029 en Bruselas, sí avisa: los representantes morados allí "van a hacer mucho ruido".

¿Qué significa que la izquierda se ponga en pie?Ir a votar el 9-J a los proyectos que estamos defendiendo la paz y el avance en derechos, y que no solo lo hacemos con la palabra, sino que en los momentos difíciles no nos ponemos de perfil. Soy consciente de las fuerzas humildes de Podemos, pero todo el mundo conoce nuestra determinación y que, donde estamos, hacemos que pasen incluso las cosas que nos dicen que son imposibles.

Pero lo cierto es que la extrema derecha puede lograr un resultado histórico.El consenso belicista de aumento de gasto militar y de envío de armas, que plantean desde la socialdemocracia hasta la extrema derecha, va a ser la excusa que utilice [la presidenta de la Comisión Europea, Ursula] von der Leyen para intentar proponer una Comisión de guerra. Eso incluye a antiabortistas, negacionistas de la violencia contra las mujeres y negacionistas del cambio climático. Pedimos a [la candidata del PSOE] Teresa Ribera que se niegue a hacer presidenta a Von der Leyen si no acaba con su complicidad con el Estado genocida de Israel y que no lave la cara a antiabortistas y negacionistas.

Han sido muy críticos por lo insuficiente que es, a su juicio, el reconocimiento de Palestina como Estado. ¿Supone al menos un primer paso?El reconocimiento es la consecuencia de una lucha histórica del movimiento de solidaridad con Palestina, pero no es ni una milésima parte de lo que hace falta para parar el genocidio. Para eso lo que necesitamos es aislar internacionalmente a [el primer ministro de Israel, Benjamin] Netanyahu rompiendo relaciones y estableciendo un embargo total de armas. Todavía el Gobierno no ha respondido si España es un país de tránsito de armas que terminan siendo usadas por Israel para masacrar al pueblo de Palestina.

El Gobierno dice que no permite el tránsito de barcos con armas por aguas españolas.Supimos del primer barco que podía atracar en nuestro país , que de hecho ya lo había hecho anteriormente en Canarias, gracias al movimiento de solidaridad con Palestina. La respuesta que se dio fue la criminalización del movimiento, pero en tres días se detectaron al menos tres barcos que podían llevar armas a Israel. Uno lo paró el Gobierno, el otro no llegó a parar en un puerto español y con el tercero no sabemos qué ha pasado. Si se descubren tres barcos en tres días, no parece razonable pensar que esa vía de tránsito se acabe de abrir. En su comunicación oficial de hace unos días [el día que se reconoció Palestina como Estado], el presidente del Gobierno no hablaba de genocidio y reconocía a Israel como un Estado amigo, y España no puede tener un amigo que sea un genocida.

¿Es partidaria de utilizar a nivel europeo la vía militar para establecer una zona de exclusión aérea, como ha sugerido Pablo Iglesias?El objetivo es aislar a Israel, y eso se hace con ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales y practicando un embargo total de armas. Hay otros países, como Sudáfrica, que están acudiendo a la Corte Internacional de Justicia para que los responsables del genocidio no queden en la impunidad: apoyemos a esos países, que están representando la dignidad de la humanidad. Esa es la vía más urgente para que después podamos hablar de lo que significa que los palestinos puedan ser soberanos de su propio territorio y controlar sus fronteras y su espacio aéreo.



Entonces no comparte esa posibilidad.Las medidas prioritarias ahora mismo tienen que ver con la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales, con el embargo total de armas y con que Netanyahu y sus ministros no queden en la impunidad.