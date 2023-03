Madrid lanza una nueva ayuda de hasta 6.000 euros para renovar vehículos con etiqueta A

Luz verde a la tercera convocatoria de las ayudas Cambia 360 para la renovación de vehículos particulares en la ciudad de Madrid. La Junta de Gobierno de este jueves ha autorizado el gasto de 10 millones de euros para subvencionar la adquisición de coches más eficientes a los madrileños y acelerar así la eliminación de los más contaminantes en la capital, según ha explicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en el marco de uno de los objetivos recogidos en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. Además, el Consistorio ha reservado 4 millones de euros de crédito para una posible ampliación. Las ayudas estarán disponibles a partir del próximo 24 de marzo y se podrán solicitar hasta el 8 de mayo.

En esta edición, se han reservado 3,5 millones de euros para la adquisición de vehículos CERO emisiones, permitiendo a los solicitantes obtener 6.000 euros por la compra. Para vehículos ECO, se ha previsto un crédito de 6 millones de euros, estableciendo una ayuda de 3.000 euros por solicitante. Estas cantidades se incrementarían en 2.500 euros adicionales si se achatarra un vehículo sin distintivo ambiental (motor de gasolina matriculado antes del año 2000 o un diésel con matriculación previa al año 2006).

En cuando a los vehículos de clasificación ambiental C, hay un total de 500.000 euros para las subvenciones y se podrán percibir 2.500 euros siempre y cuando se entregue un vehículo sin etiqueta para achatarrar. Estas ayudas, asimismo, se pueden incrementar un 10 % si concurren ciertas circunstancias personales del beneficiario como ser familia numerosa o, en caso de discapacidad con movilidad reducida, si se adquiere un vehículo adaptado.

Estar empadronado y pagar el IVTM

Sería el tercer paquete de subvenciones que ofrece el Ayuntamiento, dentro del programa Cambia 360, después de las ayudas prestadas en 2021 y 2022, respectivamente. A la vista del "extraordinario éxito" que cosecharon las primeras, en palabras de Carabante, el Consistorio duplicó el crédito destinado a estos subsidios, elevándolo de los 5,5 millones de euros de 2021 a los 10,5 millones en la segunda tanda. Y "se volvieron a agotar en pocas horas", comentan fuentes del de Movilidad. Esta última tanda mantiene los requisitos de las anteriores como estar empadronado en la ciudad de Madrid para solicitar la ayuda y pagar el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital. Para recibir la ayuda deberán formular la solicitud a través del concesionario o punto de venta en el que vayan a adquirir el vehículo y en el plazo más de cinco meses podrá ir al volante de un coche sostenible, sin riesgo de ser multado por contaminar el aire de la ciudad.

No hay lugar para los coches con etiqueta A en la ciudad de Madrid. Desde el 1 de enero de este 2023, aquellos vehículos que no estén empadronados en la capital y sean de gasolina, anteriores al año 2000, o diésel, más antiguos de 2006, no podrán circular en la M-30 ni en su interior. En 2024, los mismos automóviles tendrán restringido acceder a todo el término municipal. Y, para 2025, se prohibirá la entrada a todos los conductores madrileños sin distintivo ambiental, lo que convertirá Madrid en una zona gigante de bajas emisiones con un parque automovilístico que tan solo funcione con tecnologías de bajas o nulas emisiones a la atmósfera.

En el Área municipal de Medio Ambiente y Movilidad son conscientes de que el tráfico rodado es el principal responsable de las emisiones contaminantes. De hecho, según un estudio que encargaron a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), los vehículos A emiten de media 47 veces más dióxido de nitrógeno (NO2) que un vehículo ECO. Una proporción que se reduce considerablemente si se comparan con los vehículos con etiqueta C (coches de gasolina que echaron a rodar desde enero de 2006 y diésel desde 2014), a 7 veces, y con los B (matriculados entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2005), a 1,6 veces.