Ana Baneira Suárez fue liberada este sábado por las autoridades de Irán. La española, de 24 años, llevaba encarcelada en ese país desde principios de noviembre tras haber sido detenida en el marco de las protestas contra el régimen a raíz de la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por llevar mal el velo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado su felicidad por la liberación de Baneira. Ante los periodistas, ha detallado que ha podido hablar con ella y que "está bien" y acompañada en todo momento por el embajador de España en Irán.

Sin embargo, Albares ha asegurado que la felicidad será "completa" cuando Santiago Sánchez sea igualmente puesto en libertad. Efectivamente, este ciudadano español sigue arrestado, en su caso desde principios de octubre cuando cruzó Irán para dirigirse a pie a Qatar para ver el Mundial de Fútbol.

A pie, para ver el Mundial de Qatar

El madrileño Santiago Sánchez Cogedor, de 41 años, desapareció el 2 de octubre. Había decidido viajar de Madrid a Qatar para ver allí los partidos de la selección española en el Mundial de fútbol. Y decidió hacerlo andando.

Porque este exmilitar es un deportista y un aventurero. "Recogiendo residuos. Plantando árboles por un mundo mejor. Ayúdame a ayudar", se lee en la descripción de su perfil en Instagram.

Ya en 2019 había visitado Irán, camino de Arabia Saudí. Allí se jugaba la Supercopa de fútbol de España y no quería perdérselo porque allí estaba "su" Real Madrid.

Esta vez, para su largo viaje a pie, Santiago salió el 8 de enero de 2022 de Alcalá de Henares (Madrid). El 2 de octubre entraba en Irán. Ese día contó sus amigos y familiares que se aventuraba en el país persa pese a que la situación “estaba caliente". Ya no hubo más mensajes.

Sus últimas fotos y textos en Instagram son del día 1. "Último pueblo en el norte de Irak. Me separa una montaña para llegar a Irán el siguiente país antes de llegar a Qatar", escribió Sánchez Cogedor ese día.

La pesadilla de una cárcel iraní

¿Qué hizo distinta esta visita de Santiago a ojos de las autoridades iraníes? La visita a la tumba de Masha Aini, en Saqqez, en el Kurdistán iraní. Se cree que el español fue detenido, junto a su intérprete, por tomar unas fotos de la sepultura.

Durante más de seis semanas estuvo recluido en una prisión iraní en lamentables condiciones. "Estuve en una habitación pequeña de un metro cuadrado que se llama Evin 209. No había cuarto de baño. Una luz led en el techo 24 horas encendida y si yo quería ir al baño tenía que llamar a un interfono: "Please, toilet" y los guardias se reían", explicó en un audio que logró enviar a un amigo y al que tuvo acceso la Cadena COPE.

Al menos en los primeros días, según la ONG Hengaw Organization por Human Rights, Santiago estuvo recluido en el centro de detención de la Inteligencia iraní en Sanandaj, capital de la provincia iraní del Kurdistán. Un auténtico calvario.

Santiago Sánchez Cogedor Instagram Santiago Sánchez Cogedor

"Hubo algún día que me cagué encima. Es literal: no podía aguantarme y me llevaban caminando con los ojos tapados hasta el baño. No te daban espejo ni cortauñas ni nada. Te daban el té por una rendija de la puerta. 40 días de locos", ha contado. Las gestiones del embajador español hicieron posible su trasladado a un módulo en mejores condiciones.

Esa visita del embajador español en Teherán también sirvió para que Santiago pudiera charlar con su familia. Fueron apenas 11 minutos. Dijo estar bien de salud y se mostró bien de ánimo. "Es posible que me haya equivocado, pero esto me va a servir para crecer como persona", les dijo, según contó El País.

La familia mantiene la esperanza

"Estamos encantados con que hayan liberado a Ana Baneira, porque me pongo en el pellejo de la madre y del padre y por ello me alegro", ha dicho a EFE Celia Cogedor, madre de Santiago al saber de la liberación de la gallega. La familia del exmilitar asegura que tienen "confianza ciega" en el trabajo del Ministerio de Exteriores para conseguir su liberación.

"Esta familia confía plenamente en el trabajo del ministro, del Ministerio y de la Embajada, del embajador y la cónsul; siempre lo ha hecho y más ahora viendo que el trabajo que han hecho para Ana ha dado sus frutos, de la misma manera que esperamos que dé fruto con nuestro hijo", ha dicho Celia.

Han convocado una concentración silenciosa ante Exteriores el próximo domingo 5 de marzo. No es la primera. En diciembre pasado lo hicieron en las inmediaciones de la Embajada de Irán en Madrid. Celia Cogedor leyó una carta al embajador iraní. "En modo alguno pretendía atentar contra la seguridad del Estado de Irán. Si en algo les ha podido ofender, yo, su madre, les pido disculpas en su nombre, aunque estoy segura de que él también las ha pedido", aseguró. De eso han pasado ya más de dos meses; de la detención de Santiago ya van cinco.