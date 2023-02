Qué le pasó a Ana Baneira, la coruñesa que estuvo apresada en Irán

La española originaria de Galicia, Ana Baneira Suárez, de 24 años de edad, ha sido finalmente liberada por las autoridades de Irán tras su encarcelamiento el pasado mes de noviembre, tal y como han confirmado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. El propio ministro, José Manuel Albares, ha declarado que la joven coruñesa fue liberada este sábado y se espera que llegue a casa durante este lunes por la mañana. Sin embargo, desde Exteriores no han querido hacerlo público hasta que su avión saliera de Teherán. Ana Baneira, que pertenecía a una ONG en defensa de los derechos humanos, ha confirmado que se encuentra en buen estado y a la espera de encontrarse con su familia y amigos.

La joven fue detenida el pasado noviembre de 2022 en el marco de las protestas desencadenadas en el país tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, la joven kurda de 22 años de edad que había sido detenida por las autoridades por llevar mal puesto el velo islámico. Unas protestas que han dado la vuelta al mundo. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) fue la encargada de notificar su detención. "Se desconocen el paradero de Baneira y la fecha de su detención. Una fuente informada cercana a su familia dijo a HRANA que fue arrestada en los últimos días", explicaba en un comunicado.

Detenida en las protestas por la muerte de Mahsa Amini

Dedicada al mundo de la cooperación y el activismo, Ana Baneira había compartido en redes sociales poco antes de su detención que se disponía a iniciar un viaje de seis meses de mochilera por Oriente medio y Asia central. No era la primera vez que viajaba sola, como así relata en su blog personal llamado 'Arroutadas'.

"Empezar a viajar fue, en resumen, un acto de rebeldía para salir del camino marcado, aprender sobre todo aquello que no podía encontrar en mi ciudad e intentar dar respuesta a dos preguntas: ¿Quién soy? ¿Qué quiero? En la actualidad, viajar ya no es un acto de rebeldía, es una forma de vida y de aprendizaje continuo. Por lo que el objetivo de este blog, no es otro que compartir información, historias y dar a conocer a otras mujeres viajeras", detalla.

"He decidido que sea un viaje lento, sin prisas, un itinerario fuera de lo común que me permita ser más consciente de los lugares que visito y las personas que conozco", indicaba antes de comenzar su viaje por Oriente medio. Poco después, llegaba el comunicado oficial de su detención.

Durante estos meses, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha intercambiado contacto con su homólogo iraní para solicitar la liberación inmediata de Ana Baneira, puesto que "los cargos de que se le acusaban eran completamente infundados". En ningún momento han trascendido los motivos ni las circunstancias exactas de su arresto.

"Es una detención sin fundamento"

Durante el estallido de las protestas en Irán, las fuerzas de seguridad del país detuvieron, al menos, a un ciudadano y una ciudadana española. Ana Baneira acaba de ser liberada, pero Santiago Sánchez, arrestado en Saghez tras visitar la tumba de Mahsa Amini, continúa detenido. El español de 41 años de edad se dirigía a pie a Qatar para asistir al Mundial de Fútbol. Fue su propia familia la que comunicó que se encontraba retenido por las autoridades iraníes, asegurando que no existe ninguna imputación, ni ningún cargo contra él.

"Hoy es un día muy feliz y la felicidad será completa cuando Santiago también sea liberado", ha declarado Albares. El ministro ha asegurado que desde su departamento continúan tramitando su liberación por una "detención sin fundamento".