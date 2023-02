Qué relación tiene la alteración del vórtice polar estratosférico con el frío intenso que sufre España

La última semana de febrero ha comenzado con un episodio de aire gélido, de origen ártico, y precipitaciones en forma de nieve en algunos puntos del país y en cotas relativamente bajas. Como destacan los expertos del portal meteorológico Eltiempo.es, este lunes se han alcanzado los 18 grados bajo cero en zonas de montaña. "La entrada fría del noreste, empujada por la Borrasca Juliette se ha dejado notar, con registros inferiores a -15 °C en cotas altas", subrayan. Pero, ¿el calentamiento súbito estratosférico que ha alterado el vórtice polar está relacionado con el frío intenso de estas jornadas?

"La clave para que un calentamiento súbito estratosférico y la alteración del vórtice polar estratosférico nos afecten está en la propagación", explican en Eltiempo.es. En este sentido, lo primero que cabe preguntarse es si ha ocurrido dicha propagación hacia la troposfera o no. Según los modelos meteorológicos más recientes, "de momento no podemos hablar de propagación", puesto que la "inversión de los vientos zonales" todavía no se ha dado en la troposfera.

¿Qué ocurrirá en los próximos días?

Según los datos recogidos por este portal meteorológico del modelo americano, los vientos del este se han propagado unos 20 hPa, aproximadamente. Sin embargo, "la troposfera podríamos considerarla a partir de los 100 a 200 hPa, por lo que la inversión aún se encuentra muy por encima". Teniendo en cuenta episodios anteriores, "los estudios nos señalan que cuando un calentamiento súbito estratosférico ha dado lugar a una propagación, esta ha tenido lugar entre 30 y 60 días después".

Por tanto, la alteración del vórtice polar como consecuencia de un calentamiento súbito no guarda relación con la llegada de este chorro de frío polar que ha desplomado las temperaturas en buena parte de España, incluso por debajo de los valores habituales para estas fechas.

No obstante, este hecho no quiere decir que la alteración del vórtice polar no pueda afectar al país en las próximas semanas. "Los modelos atmosféricos coinciden en que se producirá un nuevo calentamiento súbito estratosférico en los próximos días", señalan. Esto podría ocurrir en estos días, entre finales de febrero y comienzos de marzo, y "sí se propagaría de forma más clara hacia capas bajas".

Por tanto, según los modelos más recientes, la inversión de los vientos zonales "podría alcanzar los 50 a 70 hPa durante la primera semana de marzo". Si esto ocurre, podría producirse dicha propagación hacia la troposfera, aunque "no es seguro que vaya a darse" y "habría que esperar para ver sus posibles efectos".