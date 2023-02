Cristina Pedroche desvela el sexo de su bebé en una emotiva carta: "Estamos a mitad de camino y lo estamos haciendo muy bien"

Cristina Pedroche entra en su tercer mes de embarazo. La colaboradora de Zapeando ha ido mostrado a través de sus redes sociales la evolución de su tripa, así como sus reflexiones más personales sobre esta etapa de su vida, la que define como una "mezcla de miedo e ilusión".

Un dato que hasta ahora era desconocido era el sexo del bebé. Pero esto ya no es ningún misterio, pues la presentadora de Password lo ha desvelado a través de una publicación de Instagram.

"Carta a mi bebé" es como titula la vallecana su texto. "No sé cómo te puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos. Es un amor que no puedo explicar. Siempre intento razonarlo todo y buscar palabras a mis sentimientos, pero contigo es algo que se me escapa de las manos, imposible de definir", es la primera reflexión que hace.

Pedroche explica que le da miedo que su bebé salga "al mundo exterior" porque siente que quiere tenerle siempre "dentro" para protegerle y cuidarle. Pero sabe que esto no es posible, por lo que le promete que va a "ser la mejor madre del mundo".

"Me voy a esforzar al máximo para darte la mejor educación, te daré todas las herramientas y opciones para que puedas elegir tu propio camino cuando seas mayor. Y si quieres que aprenda a cocinar, por ti estoy dispuesta a que tu padre me enseñe", prosigue en esta emotiva y cariñosa carta donde le jura que siempre la va a tener cuando la necesite.

"Estamos a mitad de camino, y lo estamos haciendo muy bien. Tú y yo, juntas. Te quiero, hija" es como concluye el texto, revelando así que su bebé será una niña.

Algunos, tal y como han dejado en los comentarios, han intuido antes de llegar al final de la carta que la bebé sería una chica por las mariposas rosas que se ven en la imagen que acompaña a este texto.

Asimismo, amigos, compañeros de trabajo y seguidores han respondido a esta carta con mensajes de cariño y de felicitación tanto para Cristina Pedroche como para Dabiz Muñóz, su pareja y futuro padre de la bebé.

"Y qué camino tan bonito os queda por recorrer juntas, cogidas de la mano", comenta la podóloga Neus Moya, "¡Vamos! Otra mujer poderosa para el mundo", celebra su compañera de programa, Maya Pixelskaya.