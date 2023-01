Cristina Pedroche se sincera sobre sus miedos y por qué apenas muestra su embarazo en redes

A pesar de estar viviendo uno de sus mejores momentos en lo personal y profesional, la presentadora Cristina Pedroche ha querido sincerarse con sus seguidores en redes sociales al visibilizar el miedo que tiene a recibir críticas y malos comentarios durante su embarazo.

En un post en Instagram, Pedroche ha publicado dos fotografías de su barriga incipiente y ha reconocido que le está "costando" compartir con sus seguidores aspectos de esta nueva etapa de su vida porque le da "miedo".

"Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios", ha confesado la presentadora de Atresmedia.

En este sentido, ha explicado que "casi sin querer" ha leído "las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa, y, no os voy a engañar, me duelen", ha dicho.

El programa al que se refiere Cristina Pedroche es Password, el famoso concurso que en su día emitió Cuatro y presentó Luján Argüelles y que ahora vuelve a Antena 3. A pesar de que Argüelles era el nombre que más sonaba para repetir como conductora del programa, finalmente será la colaboradora de Zapeando quien se ponga al frente del mismo.

"Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte", se ha sincerado al respecto.

"A ese tipo de críticas estoy más acostumbrada (no por eso duele menos)", ha confesado Pedroche, que admite que no sabe si está "lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar".

Tal y como explica Pedroche, su profesión va más allá de las redes sociales, de ahí que no descarte dejar de publicar aspectos relativos a su vida, como su actual embarazo: "Mi profesión a día de hoy es otra y si veo que a nivel personal me empieza a afectar, sintiéndolo mucho, tanto mi instagram y las otras redes sociales pasarán a ser únicamente sobre mi trabajo", ha declarado.

La presentadora ha manifestado que sabe que son "muchos" los que la apoyan y le dan "cariño" en redes, "pero en este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos, a mí y a mi bebé".

"Ojalá esto fuera un sitio seguro donde poder mostraros mi cambio, contaros con toda la ilusión que tengo de cuántas semanas estoy, cómo lo estoy llevando, el sexo del bebé... Pero me da miedo", se ha sincerado Pedroche.

Las palabras de Cristina Pedroche no han dejado indiferentes a muchos otros famosos y compañeros de televisión, que le han enviado todo su apoyo y la han animado. "Este proceso solamente te pertenece a ti y a tu bebé. Disfrútalo al máximo porque se pasa volando. Y a quién no le guste... que cierre la puerta al salir", ha escrito la atleta Ana Peleteiro, quien recientemente también ha sido madre.

Tamara Gorro, por su parte, ha cargado contra quienes se dedican a criticar a los demás: "Esas personas lo único que tienen es maldad", ha dicho. "Tú tomas esta decisión por ti y tu familia. Los que te queremos estamos a tu lado", ha añadido la influencer.