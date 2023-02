La cariñosa felicitación de Cristina Pedroche a Dabiz Muñoz por San Valentín: "Eres mi pasado, presente y futuro"

Como cada 14 de febrero, las redes sociales se inundan de mensajes e imágenes con las que las parejas se muestran su amor por San Valentín. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz son ejemplo de ello.

La colaboradora de Zapeando ha publicado una fotografía en Instagram en la que su marido aparece abrazándola y rodeando su tripa de embarazada con las manos.

"Aunque nosotros somos más de celebrarlo todos los días, hoy también me apetecía decirte todo lo que te amo por aquí", es como la comunicadora comienza su texto.

La actual presentadora de Password agradece al chef por darle "motivos cada día para sonreír" y ser "la mano" que le sostiene y le empuja cuando duda. "Gracias por ser el mejor compañero de aventuras del mundo", prosigue.

"Sabes que no soy muy de pensar en el pasado ni en el futuro, que me gusta vivir el presente. Pero es que contigo miro atrás y me encanta, siento el día a día y me enamora y pienso en el futuro y me emociona", continua en esta emotiva dedicatoria en la que el amor habla por sí solo.

"Eres mi pasado, presente y futuro. Te amo", concluye la de Vallecas. Estas palabras han emocionado tanto a los seguidores como a los amigos de la pareja.

"¡Viva el amor multiplicado por 3!", comenta Ana Obregón, "A seguir sumando con esa complicidad tan bonita que tenéis", "Una imagen vale más que las palabras", expresan dos seguidoras.