Alfredo Quintana: "La discapacidad muchas veces se la toman peor las personas que no la tienen, los que la ven desde fuera"

Alfredo Quintana tiene espina bífida y necesita unas muletas para andar, circunstancias que le han puesto la vida un poco más difícil pero, que, ni mucho menos, le han impedido desarrollarse como persona. Lo demostró terminando dos carreras universitarias -Derecho y Periodismo- nadando desde que tiene uso de razón, escribiendo un libro y en su último y emocionante proyecto, #SoyAlfredo en 20minutos, una serie de entrevistas en las que el periodista aragonés charla con figuras paralímpicas españolas sobre la vida, el deporte, la discapacidad o las barreras, esas que parecen no existir para él.

Aunque suele estar al otro lado, esta vez fue él el entrevistado en la visita que nos hizo en la redacción de Capaces.

Después de haber hecho tantas entrevistas en los últimos tiempos, ¿qué se siente cuando le entrevistan?Es una sensación rara, la verdad. Es cierto que me hicieron alguna entrevista cuando publiqué mi libro, Yo discapacitado, sobre mi vida con discapacidad en 2015, pero a mí me sigue pareciendo una situación muy rara.



¿Siempre quiso ser periodista?Sí, mi intención fue siempre ser periodista, aunque estudié primero Derecho porque no quería salir de Zaragoza y allí Periodismo no había. Empezó poco después y, cuando acabé Derecho, estudié Periodismo también. Tengo que reconocer que el Derecho me ha dado mucho bagaje para la profesión.



Acaba de terminar tu aventura en #SoyAlfredo, un ‘viaje documental’ con figuras paralímpicas del deporte español. ¿Qué tal la experiencia?Muy buena, he conocido historias más allá del deporte, porque dentro de cada uno de esos deportistas hay una persona como cualquier otra, con sus preocupaciones, sus alegrías, sus penas… La idea también era esa, demostrar que, aunque tengas una discapacidad física, visual, auditiva… sigues siendo una persona con las mismas preocupaciones como cualquier otra.



¿Qué pensó cuando se lo propusieron?Yo pensé que Fedra -la persona que lo ideó- estaba loca, jajaja, porque yo antes de hacer este proyecto, cuando veía una cámara temblaba, me bloqueaba, me ponía a tartamudear… Pero como me dijo que, si no lo hacía yo, no se hacía, no me quedo otra que sortear los nervios como pude. Y la verdad que, viendo los vídeos, desde el primero que fue a finales de 2021, hasta el último, un año después, sí se ve una evolución. Ha sido un año de muchas experiencias, porque no nos hemos limitado a organizar entrevistas en un plató, sino que he visitado muchos lugares distintos, he tenido que desplazarme mucho… y eso ha supuesto para mí un desarrollo personal más allá del profesional.



De todas las personas que ha entrevistado, ¿le ha marcado alguna especialmente?Pues hay una que tengo que reconocer que casi no la termino. Fue la de Marta Fernández, una nadadora paralímpica con una parálisis cerebral que se le volvió degenerativa. Cuando me dijo la frase ‘la discapacidad me ha dado más cosas que las que me ha quitado’ pensé ‘yo ahora cómo le sigo preguntando’. Me tocó mucho a nivel emocional y creo que fue porque me sentí muy identificado con esa frase, porque yo también pienso que a mí me ha pasado lo mismo. Es cierto que la discapacidad me ha quitado la sensibilidad de rodilla para abajo, y todas las dificultades que conlleva, pero me ha dado la posibilidad de escribir un libro, de competir y ganar y una medalla en natación, de hacer este proyecto y compartir experiencias por personas muy interesantes, de tener esta entrevista…



Alfredo Quintana, durante su visita a la redacción de 20minutos Jorge París.

¿Qué se lleva de #SoyAlfredo, a nivel profesional y personal?Primero, conocer historias de gente muy interesante, porque todas tienen unas historias de vida espectaculares, pero ya no por la discapacidad, sino por todas las vivencias que tienen desde que nacieron. Y luego, el hecho de crecer profesionalmente y ver cómo se volcaban mis compañeros para que yo pudiera desarrollar el proyecto con total garantía. Para mí ha sido una evolución tanto a nivel personal como profesional.



Cuéntenos alguna anécdota…Hay muchas, pero me quedo con dos. Una fue con Desirée Vila, cuando teníamos que hacer la entrevista en un circuito de karts. Para llegar a donde hacíamos la entrevista, había una rampa de hierba o una escalera de piedra. Yo, sin pensarlo, me aventuré a bajar por la rampa y a mitad de camino me di cuenta de que no había sido buena idea…

Y otra con Marta Fernández, cuando nos empeñamos en meternos ella y yo en un ascensor mínimo, jajaja… Al final, tuvimos que subir por turnos, porque solo cabía Marta con la silla.



Loida Zabala le dijo que la discapacidad no existe. ¿Qué opina de esa frase?La discapacidad muchas veces se la toman peor las personas que no la tienen. Yo conozco mis límites, sé que no voy a ser jugador del Real Madrid, pero sí puedo esquiar o nadar, así que no me gusta que me corten las alas con las cosas que yo digo que sí puedo hacer. Por ejemplo, yo nado muy bien, nado desde que tengo un año, y en las piscinas siempre me están vigilando a mí, así que nada más llegar me hago unos largos para que el socorrista se quede tranquilo. Tú desde fuera te imaginas las limitaciones que puede tener alguien con discapacidad, pero no sabes lo que realmente puede o no hacer, y las barreras están para romperlas.

Y otra cosa que veo es que piensan por nosotros… Hay veces que me esto quitando la chaqueta y ya está alguien que no me conoce de nada detrás intentando ayudarme… Y me pasa lo mismo en el autobús, me dicen que me siente 1.000 veces cuando lo que me apetece es ir de pie, porque puedo y porque me apetece después de estar sentado todo el día en la oficina. A veces hasta te quieren obligar cuando les digo que no… y hasta me enfado porque no me gusta que decidan por mí, yo sé cuándo necesito sentarme y cuándo no. Conozco mis limitaciones y tengo boca para pedir cuando necesito ayuda.



En casa me educaron para que pidiera ayuda solo cuando me hiciera falta y a mi madre le echaban la bronca otras señoras en el parque por no ir corriendo a levantarme cuando me caía

¿Qué barreras tiene realmente y cuáles siente que le ponen los demás?

La mayor limitación es que no tengo sensibilidad de rodilla para abajo, y esto sí me ha supuesto algún problema. Por ejemplo, me quemé los pies con 13 años porque no me di cuenta de que el agua de la ducha estaba muy caliente. Tuve que estar por eso dos meses en silla de ruedas. También tengo que llevar zapatillas de una determinada marca porque el resto me hace rozaduras y no me entero…

¿Y las que me ponen los demás? Muchísimas. La gente cree, por ejemplo, que no puedo subir unas escaleras. Es cierto que mejor si hay ascensor y no tener, por ejemplo, que subir 20 escaleras todos los días para trabajar, pero poder, puedo. Pero las limitaciones, tanto las que tenemos realmente como las que nos marcan de fuera dependen de muchas cosas. Es cierto que no todas las personas con espina bífida tienen las mismas limitaciones ni todas las familias educan igual. En casa me educaron para que pidiera ayuda solo cuando me hiciera falta y a mi madre le echaban la bronca otras señoras en el parque por no ir corriendo a levantarme cuando me caía. Y sí, a día de hoy sigo besando algunas calles de Zaragoza, pero me puedo levantar solo.



Todas las personas que has entrevistado tienen una historia de superación detrás. ¿Cuál es la suya?Yo no creo que tenga ninguna historia de superación… Yo solo soy una persona que tiene una discapacidad y que me he ido desarrollando como persona lo mejor que he podido, pero como cualquier otra. Pero es cierto que tengo un problema, que el sofá y yo no somos amigos, soy una persona muy activa…, pero no por eso creo que sea un ejemplo de superación.



¿Habrá más ‘#SoyAlfredos’?Pues no lo sé, ahora la cosa está en ‘stand by’, pero a mí me encantaría que siguiera porque, como te decía, me ha ayudado mucho a desarrollarme profesional y personalmente. Me encantaría, por otro lado, no contarlo solo en un texto y un pequeño vídeo, sino introducirme en el mundo del podcast, directos por Twitch, Youtube o cosas así para dar a conocer historias de este tipo.

Gracias a #SoyAlfredo ha visibilizado el deporte adaptado. De todas las cosas que quedan por mostrar de la discapacidad, ¿qué cree que es más urgente?Sobre todo, es urgente que se vea que somos personas, porque mucha gente pone por delante la discapacidad al hecho que somos personas. Por eso me encanta el término ‘perdona con discapacidad’, porque es cierto que yo tengo una discapacidad, tengo disminuida mi capacidad para hacer ciertas cosas, pero, ante todo, soy persona.



¿El lenguaje es importante?Sí, es importante, pero también te digo que me han llamado muchas veces ‘minusválido’ con mucha ternura y ‘persona con discapacidad’ con una mala leche… Más importante el lenguaje es la intención con la que digas y te digan las cosas y, lo que te decía que, sobre todo, se nos considere como personas.