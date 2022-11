Manuel Sobrino, 'El Naturalista Cojo': "Para eliminar las barreras físicas primero tienen que desaparecer las mentales"

Manuel Sobrino es gallego -vive entre Galicia y Euskadi- tiene 36 años y la naturaleza es su vida, como demuestra cada día en su blog ‘El naturalista cojo’, nombre que hace referencia a la espina bífida que le hace desplazarse en silla de ruedas.

En este espacio, que acaba de hacerse con el premio a la Sostenibilidad y medioambiente en la XVI Premios Creadores de 20Minutos, no solo divulga sobre medio ambiente y sostenibilidad, sino que lo hace ‘a bordo’ de su silla de ruedas. Su objetivo es doble: por un lado, dar visibilidad al colectivo de las personas con discapacidad y, por otro, reivindicar un turismo más accesible. Y es que, como asegura él mismo, "estar en silla de ruedas no es ningún impedimento para desarrollar tus inquietudes", solo hay que eliminar algunas barreras.

Enhorabuena por el premio. ¿Qué tal, cómo se siente?Estoy muy feliz de haber conseguido el premio al mejor blog de en mi categoría. Llevaba tiempo intentándolo, y este año por fin ha podido ser. Me da rabia no haber podido asistir a la gala final en Madrid, por temas personales, pero estoy muy contento. Todavía no me lo creo.



¿Cómo cree que afectará a la visibilidad de su blog, a su trabajo…?Espero, sobre todo, que este reconocimiento ayude a sensibilizar sobre la importancia de proteger la naturaleza, y al mismo tiempo consiga dar visibilidad al colectivo de personas con discapacidad. Tenemos mucho que decir. Nos sobra talento y creatividad.



¿De dónde le viene el amor a la naturaleza? ¿Vive cerca de ella?En mi casa me inculcaron el amor por los animales, algo que fue madurando con el paso de los años. Tengo recuerdos desde muy pequeño viendo documentales en la tele y observando los pajarillos que paraban en el jardín, en casa de mis padres. Supongo que mi curiosidad por todo aquello tenía algo de innato. Luego conocí la obra de Félix Rodríguez de la Fuente, y mi pasión creció exponencialmente. Actualmente vivo a caballo entre mi Galicia natal y Euskadi, pero estar cerca de la naturaleza es un requisito innegociable.



Manuel Sobrino, durante una de sus escapadas a la naturaleza Cedida

Aunque es Técnico Superior en Educación y Control Ambiental, asegura ser bastante autodidacta…Sí, puedo decir que todo lo que aprendí fue a base de leer libros, ver documentales de naturaleza y, sobre todo, de pasarme muchas horas en el campo. En la naturaleza siempre se aprende algo nuevo.



¿Cómo marcó su infancia desplazarte en una silla de ruedas?Creo que no influyó especialmente. Desde luego, no para mal... Nunca me he sentido apartado ni discriminado por ir en silla de ruedas. Siempre que hablo de mi infancia lo hago con cariño, tengo buenos recuerdos. Por ejemplo, he tenido la suerte de tener profesores que se preocuparon de que nunca estuviera solo en el colegio, de adaptar los juegos a mis circunstancias... Es más, creo que muchas veces la silla ha sido un reclamo para mis amigos, les llamaba la atención. Siempre me he sentido uno más. También ha habido comentarios feos, cosas negativas, por supuesto. Pero eso te curte, te hace madurar, y esto es algo que se asume con la edad.



¿Cuándo y por qué decidió crear el blog El Naturalista Cojo?El blog nace en 2016, hace ya seis años. Siempre me ha gustado escribir y compartir mis vivencias en la naturaleza. Supongo que cuando algo te apasiona, y además resulta que ese algo está cada vez más amenazado y degradado por nuestra culpa, sientes la necesidad de contarlo, de poner de alguna manera tu granito de arena para difundir ese mensaje. Una cosa lleva a la otra, irremediablemente.



Manuel Sobrino lleva a cabo rutas para luego compartirlas con sus seguidores en su blog 'El naturalista cojo'. Cedida

¿Qué quiere transmitir con él?Mi blog tiene una doble intención... Por un lado, como he comentado antes, la de divulgar temas de naturaleza. Por otro, dar visibilidad a las personas con discapacidad. Que la gente vea que estar en silla de ruedas no es ningún impedimento para desarrollar tus inquietudes. Quería unir esos dos conceptos, y creo que la suma de ambos es muy potente. Lo que intento es contar cosas de naturaleza desde el prisma de una persona con discapacidad e inspirar a otros que puedan estar en mi situación.



El nombre es muy directo, puesto que tiene un problema que le impide caminar. ¿Qué te dice la gente del nombre?Al principio recibí algunas críticas, como era de esperar. Me lo pensé mucho antes de ponerle ese título a mi blog. Me dicen que yo no soy cojo, que eso no me define, que suena muy feo... Ese tipo de cosas.



En la época de lo 'políticamente correcto', ¿le ha traído algún problema?Cada vez me da más pereza lo 'políticamente correcto'. Al menos en cuanto a este tema. Creo que hay que tomarse las cosas con más naturalidad, tratar de normalizarlas... En el fondo es un síntoma de que queda mucho por hacer… Me aburre el debate de cómo denominar a las personas que vamos en silla de ruedas. Se trata simplemente de aplicar el sentido común y el respeto. 'Cojo' es una palabra que utilizo en mi día a día, a la gente al principio le hace gracia, o genera rechazo, pero luego la aceptan e incluso la adoptan en su vocabulario. Me gustaría reivindicar desde aquí la palabra 'cojo', y pedir que dejen de utilizarse términos que son claramente ofensivos, como por ejemplo 'minusválido'.



La silla de rueda no impide que Manuel llegue a lo más alto cuando se lo propone. Cedida

La discapacidad no es -o no parece ser- un obstáculo para dedicarse a lo que le gusta, pero, ¿cuáles son las principales barreras con las que se encuentras o se ha encontrado por el camino?Las físicas y las mentales... Las segundas quizá son peores que las primeras, más difíciles de eliminar. Porque para eliminar las barreras físicas primero tienen que desaparecer las mentales. Y todavía queda mucho por hacer... Podría escribir un libro entero analizando ciertos comentarios que recibo, por ejemplo. Algunos impensables ya en el siglo XXI. Lo dicho, queda mucho camino por recorrer...



En general, ¿el turismo de naturaleza es accesible? ¿Está adaptado a las sillas de ruedas u otro tipo de dificultades?Hay de todo. Se están dando pasos muy interesantes, cada vez se piensa más en ello, afortunadamente. Pero todavía se echa de menos mayor apoyo por parte de las instituciones. A los políticos se les llena la boca hablando de inclusión, una palabra que está muy de moda, pero en muchas ocasiones no es efectiva. La accesibilidad vende, pero a veces es puro marketing... Es un tema complejo, daría para hablar largo y tendido. Habría que analizar cada caso, pero hay muchas cosas que se pueden hacer con una inversión mínima.



¿Qué propondría para hacerlo más accesible?En primer lugar habría que mejorar y ampliar la oferta de alojamientos accesibles. Es muy difícil encontrar alojamientos adaptados para personas con movilidad reducida. Eso por un lado. Y una vez estás vez en el campo o la montaña, también te encuentras dificultades. Hay muchos caminos ya abiertos, totalmente llanos, que podrían acondicionarse mejor. Los gestores de estos espacios deberían estar asesorados de primera mano por la gente que va a hacer uso de todos estos servicios. Falta información —en internet o por otros medios— sobre accesibilidad en espacios naturales. Sería interesante fomentar el uso de la 'Joelette', una silla especialmente diseñada para senderismo inclusivo, y formar a personal adecuado para su manejo. Habría que informar e involucrar a toda la sociedad para lograr esos objetivos.



Manuel Sobrino, durante la entrega de premios 20Blogs del año pasado, en la quedó finalista. Cedida

Aparte de en El naturalista cojo, ¿dónde le podemos ver, leer…?Mi trabajo se centra sobre todo en la divulgación a través de Internet y las redes sociales. Escribo reportajes sobre accesibilidad en espacios naturales para la revista El Ecoturista. He colaborado en diversas publicaciones sobre naturaleza y medio ambiente. También he realizado actividades de educación ambiental con niños, en colegios... Allí donde me requieren, intento aportar mi granito de arena.



Ha recorrido muchos lugares de España, pero ¿hasta dónde le gustaría llegar? Díganos un sitio del mundo que te gustaría poder visitar y por qué.¡Me gustaría llegar a todas partes! En ese sentido no me pongo límites. Me apuntaría a un bombardeo... Muchas veces veo una montaña y pienso en lo estimulante que sería poder subirla. Pero como bien dices, fuera de España me queda mucho por conocer. Supongo que por eso, porque hay muchos lugares del mundo que aún no conozco, no tengo preferencia por ninguno. Me gustaría visitar desde la sabana africana a los parques nacionales de EE.UU., la Patagonia argentina, los países escandinavos, las Islas Galápagos... Todos tienen su atractivo.



Y otro que le haya encantado y que nos recomiendas visitar...No hace falta irse muy lejos para descubrir lugares increíbles. Hay lugares en España que te transportan a otras zonas del mundo. Desiertos, alta montaña, bosques de cuento... Todo lo tenemos aquí. Yo disfruto al máximo de cada uno de ellos. Y de todos me llevo buenos recuerdos. No sería capaz de decidirme por uno en particular.