El servicio de Renfe será gratuito en Asturias y Cantabria hasta 2026 para compensar el fiasco de los trenes que no entran en las vías

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha pactado tras una larga reunión con los presidentes de Asturias y Cantabria una batería de medidas para amortiguar los efectos del retraso de dos años en la activación del servicio de 31 nuevos trenes en estos territorios. Entre las más destacadas están la gratuidad de los servicios de Renfe y Feve en estas comunidades, la ampliación del contrato con siete convoyes más en Asturias y la rehabilitación de los trenes que ofrecen el servicio actual.

La ministra ha asegurado, además, que durante los primeros meses de 2026 el total de los trenes estará entregado. "Este verano estará listo el nuevo diseño, a finales de año se podrán empezar a fabricar y para 2026 estarán a disposición", ha señalado Sánchez.

Una vez depuradas las responsabilidades -el escándalo se ha zanjado con la dimisión de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y del presidente de Renfe, Isaías Táboas-, el Ministerio de Transportes ha llegado a estos acuerdos y ha decidido implementar también un comisionado que vigile el cumplimiento de los mismos y la mejora de los servicios reorganizando las frecuencias y horas de salida de los trenes. Por último, las partes han acordado acelerar la integración de núcleos de Cercanías y ancho métrico para que los viajeros puedan viajar indistintamente por ambas líneas.

Depuración de responsabilidades

La ministra ha reconocido en rueda de prensa y acompañada de Barbón y Revilla que su departamento es responsable del error. "He dado la cara, he pedido disculpas y he depurado responsabilidades", ha señalado, para anunciar acto seguido la creación de una auditoría interna para estudiar el fallo. "Me hubiera gustado disponer mucho antes de esta información", ha declarado Sánchez, quien asegura haber conocido el error "poco antes de que se revelara a la opinión pública".

La titular de Trabajo ha defendido que la inversión no ha sido "ninguna chapuza" y ha destacado, una vez más, que "no se ha malgastado ni un euro" del dinero público, ya que el error se detectó "en una fase muy inicial". "Los contratiempos han frustrado las expectativas a corto plazo y vamos a trabajar para que el agravio sea el menor posible", ha indicado.

Acto seguido, ha repasado los acontecimientos, desde que en 2020 se adjudicó el proyecto a la empresa CAF hasta el día de hoy. Así, ha explicado que, en 2021, CAF notificó de que el diseño de los trenes propuestos era erróneo, ya que eran demasiado grandes como para acceder a los túneles cántabros y asturianos. Pero "lo más grave", según ha apuntado el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, es que ese error no se comunicase a la ministra.

El problema técnico se solucionará mediante el "método comparativo" recogido en la norma europea EN 15273, que consiste en utilizar como referencia para el rediseño de los trenes el modelo que actualmente circula por las líneas de ancho métrico. Para emprender esta estrategia, el ministerio de Sánchez aprobó de forma urgente el pasado sábado una reforma legal para incluir la referencia explícita a esta norma europea en la vigente orden ministerial (OM) de 2015. El método comparativo "permitirá optimizar el diseño y el aprovechamiento de la sección transversal disponible en la red de ancho métrico", según el Ministerio.

Sánchez ha lamentado la "demora injustificable" a la que se exponen los usuarios ferroviarios de Asturias y Cantabria, pero ha defendido que su gobierno es responsable de "desplegar una apuesta inversora para promover las cercanías como no se había visto nunca". "Hemos duplicado el plan heredado en Asturias y triplicado el de Cantabria", ha zanjado.

Revilla denuncia un "chapuza" no vista en 40 años

Revilla ha manifestado la "profunda indignación" que le ha causado este conflicto, algo que ha definido, en presencia de la ministra, como "chapuza" y que no había visto "en 40 años de ejercicio político". El presidente ha espetado a Sánchez que "resulta increíble que esto haya ocurrido, y, lo más grave, que los responsables supiesen lo que ocurría sin decir nada". "Es de una deslealtad terrible y no es admisible en un Gobierno de la Unión Europea", ha asegurado.

El presidente de Cantabria ha defendido, sin embargo, su satisfacción por las soluciones pactadas para compensar "a los usuarios de unos trenes tercermundistas". "Hemos conseguido fechas y que en este tiempo no pague ningún usuario", ha apuntado. Ambos presidentes autonómicos han trasladado su confianza explicita en la ministra Sánchez, "la única que ha puesto en marcha de manera irreversible el AVE a Cantabria", ha elogiado Revilla.

Por su parte, el presidente asturiano, Adrián Barbón -del PSOE-, ha querido ensalzar la "reacción conjunta" de las dos comunidades, y ha agradecido a la ministra que no pusiese excusas "de agenda" cuando él mismo le escribió para mantener el encuentro. "Los plazos son realistas y Asturias tendrá siete nuevos trenes", ha destacado.