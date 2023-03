Entrevista

Como el ave Fénix, Bely Basarte resurge, quizá no de sus cenizas, pero sí después de una complicada etapa personal que le llevó a alejarse del foco mediático para sanar heridas. Ahora regresa con fuerza: actuación en los Premios Goya, nuevo single, M-40, una gira y un sorprendente proyecto en forma de banda junto a David Otero y Tato Latorre.

¿Cómo le dio por formar, ahora, parte de una banda?La idea era hacer un estilo musical que no entrase en conflicto con el mío. Yo siempre he escuchado mucho pop rock, pop punk, y siempre quise tener mi banda, pero bueno, llegó la guitarra acústica a mi vida, llegó Youtube y tomé otro camino. Siempre he tenido la espinita de hacer algo más cañero. Cuando se acercaron Tato y David y me dijeron que querían hacer una banda, en ningún momento fue pensada para publicar un trabajo, sino para componer sin prejuicios. Era una vía de escape. La cosa es que ha salido un proyecto del que nos hemos enamorado. ¡Nos juntamos 12 días y han salido 12 canciones que hemos grabado!

¿No se puede hacer la música que a uno realmente le gusta?Yo siempre me he sentido muy libre y he hecho lo que me ha dado la gana. Pero sí es verdad que, sin darme cuenta, me había hecho ya una pequeña cajita en la que estaba en mi mundo y en mi imaginario. A lo mejor no terminaba de ser cien por cien libre. Entonces, esta forma de componer sin pensar en lo que suena o no a mí ha sido un proceso superdivertido. El ser tres tomando las decisiones mola, quita mucha presión. Además, Tato y David tienen mucha calle y me siento supersegura estando rodeada de ellos.

Paralelamente ha lanzado nuevo single, M-40, en el que canta: 'no sé que va a pasar, y da igual'. Menuda declaración de intenciones.Totalmente. Yo siempre he dicho que sé hacia dónde quiero que se dirija mi camino, pero no cuáles son exactamente mis pasos. Solo voy dejando que pase.

¿Es el resurgir de Bely Basarte?Total. Estoy resurgiendo. El año pasado quise alejarme de las redes, de los escenarios, de todo. Al final, mi carrera musical ha ido siempre muy de la mano de mi vida personal, mis canciones van contando mi vida. Cuando estoy mal, me pongo a componer como una loca y te lo cuento luego, cuando estoy un poco mejor. Es verdad que desconecté del mundo exterior para volver a reconectar y a volver a componer desde otro sitio. Llevo arrastrando muchos años de una relación muy tóxica, incluso conmigo misma, y mis canciones han salido de un sitio del que ya no me apetece escribir. El año pasado lo dediqué a deshacer esos nudos para componer desde un sitio más sano y positivo y creo que estas canciones en las que estoy trabajando es lo que van a mostrar.

¿Es importante hacer visibles cuestiones tan importantes como las relaciones tóxicas o la salud mental?Yo creo que mola mucho tener nuestro altavoz para concienciar sobre temas que aún son tabú. Recuerdo que el día que conté que estaba tomando antidepresivos hubo una acogida maravillosa. La gente decía que saber que alguien al que admira está pasando por eso le hacía sentir que no está solo y que no es tan raro. Es una ayuda mutua, porque recibir esa cantidad de mensajes me hacían pensar que el problema, a lo mejor, no lo tenía yo.

¿Ser artista ayuda a sacar lo malo?A mí personalmente sí. Mi guitarra es casi mi psicóloga, aunque voy a terapia igualmente (ríe). Es verdad que coger una guitarra, soltar cómo me siento o ponerle una melodía a lo que tengo dentro... Para mí, componer es terapéutico y me ayuda. Además, lo más bonito de todo es saber, porque me escribe la gente y me lo dice, que eso que estoy contando hace a los demás sentirse entendidos, escuchados o acompañados. No puedo pedir más.

En su día declaró que había aprendido de los errores para mejorar. ¿Cuáles son esos errores?Lo que más he aprendido, sobre todo últimamente, es a perdonarme. Creo que algunos de mis errores han sido exigirme mucho y no permitirme sentir algunas cosas o cometer errores. Aprender que no pasa nada por tenerlos. Hay una frase con la que termino el corto Nostalgia que dice: 'perdónate por no saber lo que no sabías antes de aprenderlo' y que me parece superimportante. Ahora echo la vista atrás y pienso: 'qué tonta, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo firmé? ¿Por qué me fie de esta persona?'. Jolín, pues porque no habría aprendido todavía a que no tenía que hacerlo. Y a lo mejor necesito cometer el error tres veces para aprenderlo, pero no pasa nada, porque la vida es eso.

Bely Basarte, durante la entrevista. JORGE PARÍS

Surgió de las redes hace años. ¿Ha costado más llegar o mantenerse?Es una pregunta difícil, ¿eh? Yo creo que quizá mantenerse es lo más difícil. Ahora mismo hay un montón de ventanas que te dan la opción de viralizarte. Sobre todo TikTok, donde un vídeo se te puede hacer viral con millones de reproducciones. Pero ¿cómo haces para mantener luego a ese público y que sea fiel y siga consumiendo tu contenido? Por eso digo que es más complicado. Igual llegar es más, entre comillas, la suerte que te toque, y mantenerse es más constancia y trabajo.

En las redes sociales se tiende a no mostrarse lo real, el llamado postureo. Todo lo contrario de lo que desprende usted.Lo mío creo que fue el momento. Yo empecé a subir los vídeos a Youtube cuando Instagram no era lo que es ahora. Además, yo creo que la gente estaba también quemada de los platós de televisión, en los que todo es tan bonito y tan perfecto. De repente ver a una chica en su casa que está en su cuarto y en pijama cantándote una canción que pasaba de boca a boca hizo que se afianzara mucho el público. Se sentían identificados. Yo defiendo mucho la importancia de mostrarse real. Es que somos reales. Las redes muestran las cosas más bonitas, pero la mayoría de la gente está en su casa sin hacer nada y viendo eso que estás posteando. A mí me gusta publicar stories desde la cama, y no pasa nada, porque también tenemos que permitírnoslo.

Hablamos de lo real, pero utilizaba un pseudónimo en sus inicios. ¿Por qué?¡Por timidez! Durante el instituto me daba mucho apuro que se supiera que cantaba. Era como mi oasis, mi sitio de estar a gusto, y no quería que cualquier capullo se metiese conmigo y me hiciese no disfrutar de lo que a mí me gustaba. Por eso, cuando empecé a subir los vídeos, lo hice con un pseudónimo para que nadie en clase se enterase. No es que quisiera que no me conociesen, yo quería que los cinco tontos de mi clase no se enterasen de que estaba haciendo algo fuera de lo normal. Pero ya en la universidad supe que daba igual. Eso era lo que yo quería hacer. Y que me juzgaran si querían. hay que enfrentarse a esos miedos, a esa gente que, por destacar o salirte del molde, te señalan porque ellos no se atreven a hacerlo.

¿Le costó quitarse la etiqueta de youtuber?Etiquetar es humano, pero yo creo que son etapas. Youtube fue una plataforma más en la que darme a conocer. Igual que subía las versiones ahí, lo hacía a Spotify o a Google Play Music. Pero luego fui evolucionando, y creo que el público lo vio. Ha crecido conmigo y, al final, ha pasado mucho tiempo. Dejé de hacerlo en 2017, aunque aún hay gente que me pregunta si volveré a subir versiones. De todas formas, me da rabia que el término youtuber sea malo, peyorativo, cuando el que se dedica a eso tiene que echarle muchas horas e ilusión. Tiene mucho mérito ser youtuber, yo nunca lo he visto como algo malo.

Fue, no chica Disney, pero sí la voz Disney. ¿Era mucho de ver sus películas? ¿Qué opina del prototipo de princesas Disney?Por supuesto que he crecido con ellas, como yo creo que toda mi generación. Mi peli favorita de Disney era Dumbo, no La bella durmiente o La sirenita. Yo no he sido de eso, aunque, por supuesto, tenía mis VHS de karaoke y me las zampaba todas. Pero, en general, no me identifico con esas princesas, igual sí con la siguiente generación, como Mulán o las que están saliendo ahora, que son mucho más independientes y no necesitan un príncipe azul que venga a salvarlas. Y me encanta que Disney esté cambiando para dar este mensaje a las niñas.

¿Se considera feminista?Por supuesto. Es un movimiento supernecesario y creo que, cuantos más seamos, antes conseguiremos que todo se iguale.

Bely Basarte Cantante y compositora. Madrid. 31 años. Comenzó su carrera musical subiendo versiones y composiciones propias a YouTube. En 2017 fue elegida por Disney para interpretar las canciones de Bella en la versión en castellano de la película 'La bella y la bestia'. Ha publicado dos álbumes y 3 EP. Ahora, forma parte de 30s40s50s, una banda formada junto a David Otero y Tato Latorre.