Paula Cendejas: "Para mí, no existen los egos"

FOMO (Fear of missing out, en inglés) es el miedo a perderse algo, un síndrome que forma parte de las nuevas problemáticas de salud de nuestro tiempo y que se acentuó con la irrupción de las redes sociales en nuestras vidas. Es, además, el sentimiento que ha acompañado a Paula Cendejas en la creación de su disco durante los dos últimos años. De ahí el título de su primer trabajo de estudio.

¿Por qué eligió precisamente este nombre?Haciendo una vista atrás, y recapitulando un poco estos dos años y medio que he estado componiendo y creando, he notado que en mi vida en general he sufrido muchas veces de Fomo. Fue como una reflexión generalizada que hice de estos dos años de mi vida. Me apetecía darle nombre, hacerle frente y cerrar una etapa. Quería salir mi zona de confort, en muchos aspectos. De ahí que ponga mi culo plantado en la Gran Vía. Me sirve de autoayuda, para enfrentarme a mis inseguridades en todos los ámbitos, porque, a veces, en lo personal cuesta más.

Se refiere a la portada de su disco, que ha llamado mucho la atención. ¿Teme que la acusen de sexualizarse?Para mí no es sexualizarme. Ha sido, como decía antes, una terapia de choque en el intento superar muchas inseguridades, no solo físicas. Siempre he intentado ser recatada o políticamente correcta, y soy así, porque Paula es así, correcta, servicial, pero también tengo esa otra parte que la gente no conoce y me apetece que lo haga. ¿Por qué no?



Fomo es un tipo de ansiedad social que se caracteriza por el deseo de estar continuamente conectado con lo que otros hacen. ¿Las redes sociales han contribuido a todo esto?Absolutamente. Uno de los detonantes de mi Fomo han sido las redes. De hecho yo he tenido momentos en estos años en los que he decidido 'apagar' el teléfono y estar dos meses sin Instagram. Es que tienes muchas opciones, muchos estímulos... Abres los ojos y lo primero que haces es mirar el teléfono y ver que tienes ochocientas notificaciones. Y no es un mito, sino algo científico que no podemos tener tantos estímulos desde que nos despertamos, fisiológicamente no estamos preparados para eso. Vivir en un constante estado de ansiedad, aunque tú no lo quieras, es algo que, prácticamente, ya no te dan ni la opción a elegir. Yo intento pararme a pensar estas cosas y por eso llego a estas conclusiones. Y, por qué no, dárselo a la gente, que vean que también un artista lo siente. Que puede pasar y pasa a diario.

En eso ha habido un cambio. ¿Ahora es más importante mostrarse real?Totalmente. Yo lo trabajo, porque vengo de la generación del ser perfecta todo el rato. Estoy desaprendiendo mucho, y trabajando para eso. Pero también es un proceso.

Volviendo al tema de las redes, usted, al igual que Pablo Alborán, Sofía Ellar o Beret, también salió de ahí.Sí. Es una dualidad, ¿no? Nunca voy a renegar de donde yo vengo, que es de Youtube o Instagram y todas estas redes sociales. Me ayudaron un montón a darme visibilidad y sin ellas no estaría donde estoy hoy. Obviamente eso es la base de todo, pero luego, como artista, una evoluciona. Ahora es todo muy diferente a lo que hacía en esa época, que eran versiones. Actualmente hago mis propios temas, soy yo y muestro mis emociones. Antes lo que intentaba era mostrar todo para que me conocieran como artista y ahora lo que quiero es ser más real que nunca. Al final, las redes sociales siempre van a estar ahí. Es verdad que a mí me cuestan un poco, debido a este Fomo por el que he pasado. Por eso las dosifico, porque realmente me afectan.

Hace unos años se definía como un alma libre. ¿Se puede ser o, al menos, sentirse completamente libre?Es imposible (ríe). Si dije eso fue pensando en las etiquetas. No me gustan, porque te pueden cerrar las puertas. En mi vida personal, partiendo de la base de que todavía estoy en la búsqueda del autoconocimiento y de la mejora, aún no me puedo catalogar como nada. Me considero libre en ese aspecto de que no tengo una identidad marcada. Y a nivel musical y creativo, tampoco, porque no me quiero cerrar a nada. ¿Por qué voy a etiquetarme o decir que soy una artista que hace esto o lo otro? Para nada. Puedo hacer un proyecto que esté mucho más focalizado en algo más concreto, pero la solución para que yo me sintiera bien como artista no estaría en no ser un alma libre.

Habla de buscar. ¿Cuesta encontrar a esa verdadera Paula?Realmente sigo aprendiendo. Una vez que uno abre la puerta del autoconocimiento, esta nunca se va a cerrar. Siempre vas a estar indagando para conocer un poquito más de ti. Así que no diría que ya la he encontrado, porque es un trabajo que te lleva toda la vida. Nunca te conoces cien por cien. Hacerlo es una parte más de la vida.

En el disco habla mucho de las relaciones. En A tu manera canta "entendería que me quieras como quieras". ¿No es algo tóxico?Totalmente. Es que esta canción define una relación tóxica. Muchas veces aceptamos cualquier cosa y no ponemos límites. Pero bueno... También en el álbum está X ti, que habla de todo lo contrario y que es más autobiográfica. El disco es que contiene de todo.

Hasta una versión muy personal de Devórame otra vez.Es que me encanta toda la música latinoamericana, la he consumido toda mi vida y forma parte de mí. Por eso quería incluir un cover. Se me vino a la mente esa canción de Lalo Rodríguez, que, casualmente, acaba de fallecer. No sé si la gente pensará que es un homenaje, pero en realidad la hice antes. Ha sido pura casualidad. Creo que esta canción va a conectar mucho, porque las generaciones más mayores van a poder escucharla de otra manera.

Defiende mucho las colaboraciones, algo que a otros artistas les cuesta más. En su caso, ¿cero egos?En mi caso, las colaboraciones han sido siempre desde el amor y la admiración. Ahí han nacido y ahí se ha plantado la semilla. Para mí, no existen los egos, porque, al final, llevo cuatro años de carrera y todavía me considero una artista casi emergente. Obviamente, quizá un artista que está en otra posición no tiene la necesidad de hacer una colaboración con otra que está empezando, pero, en mi caso, solo me he encontrado que la otra parte admiraba lo que yo hacía.

La cantante Paula Cendejas. JORGE PARÍS

Una carrera que se profesionaliza hace cuatro años, pero que empezó hace muchos más haciendo covers que llegaron al mismísimo Maluma.Qué locura. Yo estaba en mi casa, literal. Un día me desperté y tenía mensajes en el móvil de todo el mundo que me instaban a mirar el Instagram de Maluma, que me había reposteado. Cuando me pasó eso yo aluciné y me ayudó muchísimo que me subiera Maluma. Es curioso, porque parece de otra vida. (Piensa unos segundos) Es que realmente llevo muchos años luchando pico y pala.

Sin embargo, eliminó todos esos covers de su Instagram.Quise hacer una limpieza de imagen. Considero que los proyectos, álbumes, EP o singles van funcionando por etapas. Cuando termino algo, voy a lo siguiente y hago como un cambio de mentalidad y de todo. Sentía la necesidad de romper con eso, porque recibía muchos comentarios de que estaba etiquetada como influencer. Y yo no sé si yo influyente o no, pero por lo que realmente quiero serlo es por la música que yo hago. Eliminar los covers me ayudó para dejar poco a poco esa etapa atrás.

¿Por qué cree que la gente se ha fijado en usted?Yo creo que el motor de todo es que tú tengas claro lo que quieres hacer, y yo, desde que era un moquito, sabía que quería cantar. Cuando amas algo mucho y las cosas nacen de ahí pueden costar más o menos tiempo, porque si nos ponemos a contar desde que yo empecé con los covers son ya más de diez años, pero no hay plan B. Si las cosas no me salieran como me gustaría en la música, podría dedicarme a otra cosa, pero no sería feliz. Creo que eso la gente lo percibe. No todo el mundo que me sigue sabe de mi pasado y que llevo más de diez años de mi vida luchando por esto, pero si indagan un poco, lo verán. La gente no es tonta y, si realmente le gusta algo, va a informarse. Creo que por eso pueden llegar a conectar. Más que por una canción incluso, que también. Me considero un ejemplo de constancia, porque yo salí de mi cuarto en la casa de mis padres, de estar todo el día haciendo lo mismo durante cuatro o cinco años. Y al final salió.

Paula Cendejas Cantante y compositora. Madrid, 3 de abril de 1995 (27 años). Siendo solo una adolescente, la cantante y compositora madrileña inició su carrera en la música creando 'covers' de canciones en Instagram como Despacito o Felices los 4. Apadrinada por Alizzz, en 2020 estrenó su canción más popular junto a C. Tangana: 'Como habla una mujer'.​ En 2021 lanzó su primer EP, 'Contragolpe', acompañado de una gira dentro y fuera de España.