Antonia San Juan: "En el escenario soy descarada, procaz y deslenguada. Me gusta ser combativa ahí arriba"

Antonia San Juan se sube al escenario del Teatro Pavón con un personaje que representa a esa madre aparentemente protectora, pero que en realidad es una cruz para sus hijos. En especial para su hija Mari, de la que siempre habla sin que podamos verla y cuya vida ha coartado inconscientemente. La actriz y directora nos aguarda a la hora del vermú en el Café Pavón, bullicioso aunque no tanto como en las previas a las funciones del teatro anexo, recientemente recuperado. Amable y cercana, nos regala sus reflexiones siempre agudas y las vivencias de las que extrae material para sus cortometrajes y monólogos, o para las películas que también dirige.

¿Por qué regresar al personaje de la madre en Entrevista con mi hija Mari?He escogido mi monólogo más popular, con dos millones y medio de visualizaciones, y he ido insertando cosas, creando una dramaturgia. Además, por fin le he puesto un nombre a la madre de Mari: se llama Cuca. Imagino una cadena de televisión que descubre cómo el público ya no admira a los famosos. El público quiere ser famoso, quiere su minuto de gloria. Allí va ella con toda la ingenuidad y no sabe la que le tienen montada, porque resulta que han grabado a sus conocidos, a su amiga, a su tío… Voy mostrando las patologías de la gente, que es lo que me interesa. En ese programa de televisión, conseguir el cenit sería que el personaje muriera en directo.

Cuca anula completamente a su hija y además representa el machismo femenino. ¿Cómo se comprende esa conducta?Soy la cronista de lo que estamos viendo. Nosotros podemos querer a nuestra madre y a nuestra abuela, aunque estuvieran equivocadas. Hay que tener la objetividad suficiente para distanciarse de la madre. La idealización de que era la más guapa puede no ser así en absoluto. Lo que pasa es que esa señora te tuvo en su barriguita y luego descubres que pudo abortar todas tus relaciones. No le ha gustado ninguna chica con la que has salido. Que si llevas el pelo así, que si te dejaste barba con lo guapo que estabas afeitado…

"No hacemos criba de la realidad. Aguantamos una familia que nos maltrata, una pareja, unos compañeros..."

También se ven las diferencias de educación según el sexo de cada hijo y las disputas con la familia política.El niño es guapo como mi familia y se puede ir de juerga todos los días; pero la hija es fea porque se parece a la familia del padre y tiene un diente así que parece una vampira (ríe). El problema es que no queremos ver la realidad. Si viéramos la realidad sabiendo que hay oasis donde uno puede y debe estar, la vida sería más feliz. No hacemos criba. Aguantamos una familia que nos maltrata, una pareja que nos maltrata, unos compañeros que nos maltratan...

¿Hemos avanzado en este terreno?Todo continúa casi igual. Hay una vuelta a las tradiciones. El otro día me sucedió una cosa muy curiosa. Me dijeron que una pareja joven se marchó en medio de la representación y pidió que le devolvieran el dinero, porque gente como yo fomentaba que existiera el patriarcado ¡Y también era responsable de que estuviera Diaz Ayuso en la Comunidad de Madrid! (ríe). Es como si, salvando todas las distancias y la comparación es muy pretenciosa, Valle-Inclán, que era un deformador de la realidad, fuera como sus propios personajes. Es descabellado que yo pueda estar a favor del patriarcado y el machismo. Porque no soy una feminista pero apoyo muchas cosas que van a favor de la mujer.

Antonia García San Juan (Las Palmas, 1961) Actriz y directora Con 19 años se trasladó a Madrid para labrarse un porvenir en el teatro. Sobresalió como monologuista en bares y cafés teatro. Es guionista y productora, destacando también como directora y propietaria de su productora. A su vez, asumió los destinos de un teatro, el Arlequín, de Madrid. Ha dirigido 6 cortometrajes y 2 largometrajes. Es Medalla de Oro de las Artes de Canarias, Hija Predilecta de Las Palmas, e Hija Predilecta de Gran Canaria, ha sido dos veces nominada a los Goya y posee el Premio de la Unión de Actores por su papel en 'Todo sobre mi madre'.



En la segunda película que dirigió, Del lado del verano, aparece una familia caótica, heterogénea, llena de secretos y sorpresas. ¿Cuánto hay de eso en la realidad?

Es la vida misma. Yo soy una observadora de la realidad y no desprecio nada. Lo veo en mi entorno, en mis primas, mis tías o mis amigas, y luego lo personifico. Por cierto, la señora mayor que aparece en esa película, una señora terrible, era mi madre. Sin saber leer ni escribir, con sólo yo diciéndole el texto día tras día, fue la única a la que el equipo aplaudió al acabar sus escenas. Lo grabó del tirón, en dos tomas. Y yo me dije, ¿cómo esta mujer es capaz de hacer este arco, sin saber leer ni escribir? Nos quedamos todos de piedra.



"Hay mujeres que, más que un hombre, buscan un macho que las someta. Empoderarse es no permitir que un hombre te mantenga"

En esa película aparece la emancipación de la mujer, entre otros temas.Hablo mucho del patriarcado, haciendo una crítica feroz a un tipo de hombre chulo que es buscado por algunas mujeres. Esta crítica la llevo haciendo en todos mis espectáculos y también se paga un precio. Hay una contradicción entre el reguetón o el perreo, y creer que eso es el empoderamiento de la mujer, cuando hay una fórmula super sencilla para empoderarse: no permitir que un hombre te mantenga. Si me quiero comprar algo, que sea con mi dinero. Hay mujeres que, más que un hombre, buscan un macho que las someta. Yo les preguntaría, ¿en serio permites que te cojan el móvil?

Cartel promocional de la función de Antonia San Juan en el Teatro Pavón Cedida

¿Qué proyectos tiene en mente?Tengo ya la segunda y tercera parte de la película escrita, pero encontrar inversores es complicado. Para una mujer todo es más costoso. Sentarte delante de un hombre y contarle algo sin que te escuche así (se cruza de brazos), no es fácil. Si me recibe así, ¿qué se puede esperar?

¿Y más cortometrajes?El último se llama El quinto vagón. Hemos ido a un montón de festivales y lo han premiado en dos o tres. Mezcla pensamiento y análisis de la realidad. Esta es una época en que vemos tantas malas personas. Yo veo las cotas de maldad que alcanza el ser humano, mostrándose todo el día en las redes, y me quedo asombrada.

"En Canarias éramos pobres pero comíamos langosta todos los días, porque mis tíos trabajaban en un portuario"

¿Cómo fue abandonar Canarias para venir a Madrid?En Canarias mis compañeros de clase eran un indio, una negra, un alemán... Canarias era cosmopolita a tope. Éramos pobres pero comíamos langosta todos los días porque mis tíos trabajaban en un portuario. Un día con papas, otro con no sé qué... Nosotros no comíamos lentejas, porque no teníamos para comprar un paquete de lentejas. Cuando en mi boda me pusieron langosta dije ¡si esto para mí es como la peste bubónica! Ver otra vez el bicho aquel pelado… Pero me encanta el centro de Madrid. Tengo casa aquí aunque mantengo un apartamento en Canarias por nostalgia de un pasado colonial (ríe).

El espíritu de los canarios, ¿siempre les lleva a mirar más allá de las islas?Yo lo tuve super claro. El personaje de Tana en El lado del verano, que quiere marcharse a vivir a Australia, esa soy yo. Tenía la ilusión de marcharme. Yo me sentaba con mi pareja en el quicio de mi casa a hablar de marcharnos de Canarias. Porque quieres irte, escapar de ti.

Eso también se ve en una película muy de Canarias como es La isla interior, donde el personaje que hace Alberto San Juan quiere marcharse de allí a vivir a París.

De Félix Sabroso. ¡Maravillosa! Ahí se habla mucho también de la ideología de la familia. El personaje de la madre (Geraldine Chaplin), sabe que el padre ha abusado de la hija (Candela Peña) y no quiere ver la realidad. La niega. Es como la gente que no quiere ir al médico a hacerse una analítica aunque se saben enfermos. Miran para otro lado.



"Ahora no se puede hacer humor sobre nada. Tiras un 'puto' al aire y la asociación de prostitutas te cae encima"

La actriz y directora Antonia San Juan Jorge París

¿Hacer humor es cada día más difícil, con esta especie de Inquisición que nos vigila?No se puede hacer humor de nada. ¡De nada! Tú tiras un 'puto' al aire y la asociación de prostitutas te cae encima. De todos modos, yo me subo al escenario y me da igual. Soy deslenguada, descarada y procaz, y caigo en todo lo que haya que caer, pero me expreso en escena. A mí me gusta ser combativa ahí arriba.

¿Hay algún papel del repertorio teatral que le gustaría interpretar, o está más cómoda en sus creaciones?Me gusta que me quieran y me participen. Si me llaman para hacer algo interesante hago una fiesta, pero no tengo esa cosa de "Quiero hacer Gertrudis". Bueno, si me pagan bien por hacer Gertrudis, entonces lo haría. Porque a mí me gusta vivir bien, estar en buenos hoteles, ir a buenos restaurantes. ¡Todo lo bueno! (ríe).

¿Sigue sin tener demasiadas ofertas atractivas de cine y televisión?Hasta que llegó la serie Hierro, hacía doce años que no me llegaba nada de cine. Antes de la pandemia me llamaron para hacer El hoyo y viví todas las mieles en pandemia, en mi casa, porque la nominaron y la vieron tres o cuatro millones de espectadores.

¿Puede cambiar el panorama con esta nueva generación de directores?Mira, una cosa super bonita que me ha pasado: los tótem del cine llaman a las jovencitas, y los jóvenes directores están buscando a las veteranas. Las nuevas generaciones de directores me están llamando. Este año estrenaré La reina del convento y tengo otras tres películas.

Pedro Almodóvar y Antonia San Juan en el rodaje de 'Todo sobre mi madre' Cinemanía

Después del bombazo con el personaje de Agrado en Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, no quiso seguir haciendo los muchos papeles similares que le seguían ofreciendo.¡Ni de coña! Yo hice una y ya está bien. Ganó todos los premios del mundo y ahí quedó.

Fue un rasgo de valentía no haber aprovechado la gallina de los huevos de oro.Yo soy la señora Antonia San Juan, actriz. Si a usted le gusta bien y si no también (ríe).

"La gente va al médico si le duele una rodilla. A mí me dolía la vida, me dolía el cuerpo"

Antonia San Juan en la calle de las Dos Hermanas Jorge París

La vida da muchas vueltas y a algún actor reconocible hemos visto atendiendo en una caja de IKEA.Pero tienes que ir en el sentido de las vueltas. Ir al revés es un empecinamiento y una cosa lastimera. ¿Por qué tienes que dar lástima? Yo ahora mismo me quedo sin trabajo y no tengo una familia que me pueda apoyar. Lo último que haría sería denigrarme de esa manera para que la gente diga ¡Ay, la pobre Antonia San Juan! No puedes infligirte ese castigo. Coge un textito y una silla, y en un bar te dan cincuenta pavos por monólogo.