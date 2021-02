'Hierro' 2T: La sangre, el salitre y la jueza Candela regresan a Movistar+

EL OTRO FINISTERRE ESPAÑOL. En los confines del océano Atlántico se erige imponente la isla de El Hierro, cuya magia atrapa a todo aquel que pone un pie en sus costas. Tal es su encanto como escenario cinematográfico que resulta fácil entender por qué Hierro se convirtió con su primera temporada en una de las ficciones más vistas de Movistar+. Su whodunit magistralmente construido, y unos portentosos Candela Peña y Darío Grandinetti, impresionaron a los espectadores e incrementaron las ansias de un posible regreso. Dos años después, la serie retorna con nuevas muertes, concebidas por su creador Pepe Coira, y su hermano y director, Jorge Coira.

En esta ocasión, el relato se sitúa dos meses después de los acontecimientos que ya conocíamos. “Surge una trama judicial que afecta a Candela a nivel emocional y tiene que ver con un caso de custodia, centrada en las relaciones entre padres e hijos, muy presente en la primera temporada”, avanza Jorge sobre lo que está por llegar. “Puede ser un caldo de cultivo muy poderoso sobre los conflictos que humanamente nos golpean, llevándolo siempre hacia el thriller”. La gran cuestión era cómo continuar un relato a priori concluso. “En la primera temporada veíamos la isla a través de los ojos de Candela, alguien nuevo que descubre el sitio. No se podía repetir esta fórmula de la jueza, ni mantener a Díaz como falso culpable. Al mismo tiempo, se trataba de que siguiera pivotando sobre ello. La pregunta era: ¿Qué crimen tiene sentido que ocurra aquí y no en otro sitio?”, explica Pepe. La isla sigue siendo protagonista de la narración, que traslada ahora la acción de la bajada de la Virgen al terreno de la lucha canaria.

'Hierro' 2T Cinemanía

No han sido meses fáciles para la producción, que comenzaba sus primeros días de rodaje con una calima que afectaba al plan previsto. El coronavirus proseguiría martirizando a los miembros del equipo, con la paralización momentánea de las grabaciones. Sin embargo, después de la tempestad llega la calma. Pese a todos estos contratiempos, el equipo apuesta por que Hierro puede obtener un mayor rédito en su vuelta. “Hay una serie de elementos que me hacen pensar que va a ser más atractiva que la primera temporada, en función de la historia y de la incorporación de algunos actores”, confirma Grandinetti. La plantación de Díaz también será uno de los principales emplazamientos de confrontación de los nuevos capítulos. “Vamos a conocer más cosas del pasado de los personajes y de las ‘mochilas’ que traen consigo”.

RENOVACIÓN ENTRE LOS NARCOS



El asesinato de la violenta narcotraficante Samir (Antonia San Juan) arrojaba por la borda uno de los mejores villanos creados para la ficción. Es el propio Jorge el que entona el mea culpa sobre este asunto. “Me arrepiento de haberla matado, pero, por otra parte, fue superbonito y un regalazo trabajar con ella. Su nivel de compromiso durante la escena en la que moría fue una pasada”. Pero entonces, ¿quién tomará el testigo?

El aterrizaje de nuevos miembros en el elenco pondrá patas arriba la vida de los herreños, algunos tan destacables como el actor Matías Varela, al que conocíamos de series como Narcos y Raised by Wolves. Peña no duda en alabar la llegada del actor sueco de origen español. “He visto que a Matías le gusta mucho jugar, y a mí me gustan mucho los actores que juegan al tenis, no los que hacen frontón solos en una pared y no les importa a quién tienen delante”. Por su parte, Darío Grandinetti incide en que “los personajes están muy bien hilvanados y metidos en las nuevas tramas”. Precisamente, esto ha permitido también que hayan llegado otros intérpretes de la talla de Aina Clotet, Ciro Miró o Iris Díaz.

Darío Grandinetti, Matías Varela y Kimberley Tell Cinemanía | JAIME OLMEDO

La primera temporada de Hierro recibía reconocimientos en los premios Feroz y los Ondas, así como el galardón a la mejor localización europea en la Berlinale y un papel relevante como finalista en el festival de televisión de Venecia. A pesar de ello, su realizador confiesa ser ajeno a la posible presión añadida por su éxito. “Todos mis esfuerzos se centran en que intentemos hacer lo mejor posible. Estoy convencido de que luego habrá gente que estará decepcionada, porque habrá expectativas que antes no existían. En el momento en el que tienes expectativas, te montas tu propia historia. Habrá a quien le entusiasme y a quien no”.

La serie no solo ha gustado en España, sino que también ha tenido buenos datos de audiencia en Francia y Alemania, países que participan en la coproducción. Esto ha ocasionado que los nuevos episodios se adapten a los gustos internacionales del momento. Como causa: la reducción del número de capítulos, de ocho a seis. Esta modificación es defendida por su propio realizador como una forma de “atrapar por calidad y no cantidad”, y así evita “hipotecar nuestro tiempo”.

Acerca de una posible tercera temporada, los Coira prefieren centrarse en el presente. “Siempre respetamos a los espectadores. Intentemos mostrar esta historia y no engañar al público con una serie que te deja muy arriba sin un cierre”. Que tomen nota muchos.