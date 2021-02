Candela Peña ('Hierro'): "Es acojonante que digan que soy reivindicativa"

En los últimos meses, Candela Peña triunfa con La boda de rosa, el último filme de Iciar Bollain. La ganadora de tres Goya se ha convertido en una de las actrices más destacables del panorama patrio, algo que reafirma con su papel de jueza en Hierro, donde cosecha las alabanzas de crítica y público. Mientras planea su salto como creadora con Puerto y Camino, la segunda temporada desembarca en Movistar+.

¿Qué pasará con la jueza Candela Montes?

Sigue con cierto enfado, pero está más acostumbrada a la isla. Sin embargo, lo que tiene allí se empieza a tambalear. Esta situación hace que esté más frágil, pero lo disimulará. Es una mujer que se sostiene sola y no necesita un caballero para ello, ni una trama amorosa.

¿Continuará el acercamiento entre Díaz (Darío Grandinetti) y ella?

La jueza cada vez está más cerca de él a nivel emocional. Es verdad que tienen muchas cosas que resolver judicialmente y no pueden ser amigos, porque ella lleva su caso entre manos, pero le parece un buen hombre. Díaz tropieza con la misma piedra constantemente y es un chanchullero, pero mi personaje cada vez siente más aprecio hacia él.

¿Es tu personaje realmente reivindicativo?

Es una señora que llega a la isla con un hijo con una discapacidad y se encuentra un lugar con una idiosincrasia extrañísima, pero no reivindica nada. Ni yo tampoco. Es acojonante que digan que soy reivindicativa. Simplemente he sido educada por una mujer a la que han silenciado en la vida. Mi madre se hizo una promesa: ‘Por todo lo que han hecho que calle, educaré a una mujer para que hable’. Soy una actriz que trabaja desde la verdad.

¿Cómo vives el auge de tu fama entre los millennials?

Fantaseo con el día en que esos adolescentes que me envían fotos de penes se hagan mayores y alguno sea director de cine, así recordarán a ‘la yaya aquella’ para sus películas. Me hace mucha ilusión que me descubra la gente que no me conocía y que me pregunten quién soy, como la vieja simpática que ellos ven