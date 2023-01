Antonia San Juan confiesa a María Casado su mayor miedo como actriz y que está viva "gracias a Verónica Forqué"

Antonia San Juan fue una de las invitadas de este miércoles de Las tres puertas, el programa de entrevistas que presenta María Casado en La 2 de TVE. La afamada actriz charló con la periodista, desvelando detalles íntimos como, por ejemplo ,su mayor miedo como actriz.

Durante un momento de la conversación, y recordando su etapa de niñez, San Juan aseguró que "tenía una memoria maravillosa". "Ahora no la tengo igual", afirmó. Entonces, Casado reaccionó preguntándole por cuál era su mayor miedo con el paso de los años.

"El mío es perder la memoria", respondió la intérprete, que se explicó. "Pero con perder la memoria me refiero a esos tochos que yo me aprendía y me sigo aprendiendo", detalló.

"La memoria puede ser traviesa y dejarme en blanco. No es lo mismo un lapsus, que lo puedes tener encima de un escenario, a perder la memoria o que se vaya debilitando", ha explicado la artista.

Antonia, conocida por el gran público por sus papeles en La que se avecina o Gym Tony, aseguró no obstante que lo que le apasiona es el teatro. "No he hecho mucha tele. El teatro es mi vida. Sin cine y tele, podría vivir. Sin teatro, no. Pero como soy muy tranquila y muy paciente, y hay una cosa que se llama pinganillo...", dijo, en referencia a la anterior conversación sobre la pérdida de memoria.

Además, San Juan volvió a contar el episodio en el que casi pierde la vida y cómo Verónica Forqué la salvó: "Yo estoy viva gracias a Verónica Forqué", señaló sincera. "Yo tenía diecinueve años y con diecisiete o dieciocho me habían operado de apendicitis. Me dejaron una gasa dentro y esta se me coló en el intestino", contó.

Es ahí donde entra la fallecida actriz. "Verónica vivía arriba. Entonces, siempre me decía que me oía vomitando. Me tuvieron una semana yendo y viniendo del hospital, pero no sabían qué me pasaba, porque había que tener mucha pericia para dar con eso. Total, que al final fue ella la que me llevó a La Paz. Estuve en la UCI como 25 días. Mis padres vinieron a despedirse, estaba muy mal. Cogí una infección en todos los órganos y estuve en coma como 20 o 25 días", relató. De esa forma, Verónica y su insistencia le acabaron por salvar la vida.