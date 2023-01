Cruce de reproches entre Fran Rivera y su primo Canales: "Que cada uno cargue con su crucecita como pueda"

La mala relación -o la falta de ella- entre Fran Rivera y su primo José Antonio Canales Rivera se agudizó este miércoles en Sálvame, donde se vio un auténtico cruce de reproches entre ambos.

Cuando al hijo de Paquirri le preguntó Kiko Calleja por su primo, durante un acto al que acudió, este se rio y aseguró que no quería hablar de él, ya que prefiere dedicarle su atención a lo que de verdad es importante en su vida.

"No tengo relación con él. ¿Para qué? Que cada uno cargue con su crucecita como pueda, yo tengo cosas muchísimo más importantes: mi trabajo, mi familia, mis amigos… No quien esté todo el día hablando mal de mí", aseguró el diestro, no obstante, en referencia a su primo.

Canales, por su parte, presenciaba desde plató esas declaraciones, y lejos de apaciguar los ánimos, reaccionó a ellas de forma contundente. "Efectivamente, que cada palo aguante su vela, eso es inevitable", aseguró. Y amplió: " Una de las cosas que dice es algo así como que no aguanta que hablen mal de él todo el tiempo. Yo no he hablado mal de él nunca, lo que he hecho es defenderme de algún ataque o algún comentario que no me ha gustado", argumentaba el colaborador.

"Tengo que decir también que esta relación que tengo con él a mí ni me afecta ni me deja de afectar. Esto ha sido así desde el tiempo de los tiempos, tanto él conmigo, como yo con él. Esto no es una relación, esto no es una relación ni de amor-odio, es que no es relación. Si me lo encuentro lo saludo, le doy un abrazo y ya", zanjaba Canales Rivera, desterrando cualquier opción de acercamiento con Fran.