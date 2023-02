La lucha de un abogado que perdió un juicio por estar en el parto de su mujer

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado repetir el juicio al que no pudo asistir el abogado laboralista José Luis Velasco, quien tan solo siete horas antes de la fecha prevista para este había sido padre y se encontraba en el hospital junto a su mujer. El letrado puso en conocimiento del órgano judicial esta situación, pero no sirvió de nada, ya que archivaron el caso por incomparecencia.

Los hechos tuvieron lugar entre el 24 y el 25 de noviembre de 2021. La mujer, embarazada de 40 semanas, ingresó en el hospital la tarde del 24. Durante esa noche, Velasco envió al Juzgado de lo Social número 9 de Madrid un escrito pidiendo la suspensión del procedimiento que estaba fechado para la mañana del 25, el cual no fue leído hasta dos días después. En el juicio se abordaba la reclamación de 3.000 euros por parte de una clienta que fue despedida en un ERE, según informa El Confidencial.

“Me da rabia no haber podido atender a mi mujer"

"Hablé con el letrado de la Administración de Justicia y le enseñé el móvil para que viera que me había pasado toda la mañana llamando al juzgado sin éxito. Le pedí comprensión, pero su respuesta fue: 'Más que una medida de gracia, usted lo que me pide es una medida graciosa'. Nada, no hubo manera", relata.

“Me da rabia no haber podido atender a mi mujer, con una cesárea, ni a mi hijo por estar realizando más de 80 llamadas al órgano judicial sin respuesta y tener que personarme. Y quiero ser el último, que no vuelva a pasar”, denuncia Velasco, quién reivindica que “ya no se trata de tener comprensión o empatía con el profesional de la abogacía, es tener sentido común”.

"Aunque no está prevista la paternidad como causa de suspensión, se tendría que haber aplicado el artículo 188.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil", dictamina la sentencia del TSJ. Dicho precepto establece que las vistas podrán suspenderse "en el día señalado", entre otras circunstancias, "por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte que pidiere la suspensión".

Velasco lamenta la falta de flexibilidad para conciliar la vida personal y laboral, pues considera que es necesario un nuevo sistema de comunicaciones para estas situaciones, donde los mensajes sean más rápidos. “Es un mal funcionamiento del sistema que afecta al ciudadano que es el que se ve desprotegido”, alega el abogado.